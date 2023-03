Toto není Rusko, ale Francie: Brutální údery těžkooděnců. Zatčení rakouští školáci na výletě. Amputovaná varlata...

reklama

Přes milion Francouzů ve čtvrtek demonstrovalo proti nepopulární penzijní reformě, která má mimo jiné zvýšit věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona navzdory masovým protestům návrh protlačila, aniž by o něm proběhlo hlasování v Národním shromáždění. Odbory v zemi vyhlásily generální stávku, jíž se účastní zaměstnanci škol, letišť a ropných rafinérií. Podle informací americké stanice CNN bylo stávkou mimo jiné paralyzováno pařížské metro a výrazně omezen letecký provoz. Kvůli stávce sběračů odpadků se na ulicích Paříže již několik dnů povaluje páchnoucí smetí, které se podle mezinárodního tisku stalo symbolem protestů. Na některých místech docházelo k násilným střetům nespokojených občanů s policií, někteří demonstranti podle tvrzení tamních orgánů zapalovali ohně, házeli dýmovnice a ničili majetek. Anglický král Karel III. musel kvůli nepokojům zrušit svou plánovanou cestu do Paříže.

Na francouzskou policii se snesla vlna kritika od různých lidskoprávních organizací poté, co internetem začala kolovat videa ukazující brutální zákroky těžkooděnců, kteří na mnoha pořízených záběrech mlátí demonstranty obušky a hází jimi na zem. „Posun francouzského státu k autoritářství, brutalizace sociálních vztahů prostřednictvím policie, násilí všeho druhu a beztrestnost takového jednání jsou velkým skandálem," uvedl v pátek předseda francouzské Ligy lidských práv Patrick Baudouin.

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

Lidskoprávní aktivisté také kritizují francouzské bezpečnostní složky za svévolné zatýkání náhodných lidí jdoucích po ulici. Policie prý používá taktiku v Americe nazývanou jako „kettling“, kdy uzavře celou ulici a pozatýká všechny osoby, které se na ní zrovna vyskytují bez ohledu na to, jestli se dopustily nějakého trestného činu nebo nikoliv. Tímto způsobem byli tento týden neoprávněně zatčeni např. patnáctiletí školáci z Rakouska, kteří byli ve Francii na školním výletě. Rakouské děti strávily noc ve vyšetřovací cele, načež musela zasáhnout rakouská ambasáda. Jen ve čtvrtek bylo v zemi galského kohouta zadrženo 450 lidí. Prezident Macron následně bezpečnostní složky pochválil za to, že postupovaly „příkladným způsobem“.

Podle deníku Le Monde jeden muž, který v lednu fotografoval protestní shromáždění v Paříži, byl francouzskou policí zmlácen takovým způsobem, že mu následně musela být amputována varlata. Brutální zákrok, během nějž policista bil muže obuškem do rozkroku, byl zachycen na pořízených video záběrech.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 42828 lidí píše se v prohlášení této organizace. Dále jsou v něm detailně líčeny konkrétní případy, kdy francouzští policisté záměrně útočili na novináře. „RSF důrazně odsuzuje tuto novou sérii násilí a zneužití policejních opatření," uvedl generální tajemník Reportérů bez hranic Christophe Deloire.

Macronovu Francii už kritizuje i Rada Evropy, která dohlíží na dodržování lidských práv na celém kontinentu. „Ojedinělé násilné činy některých demonstrantů nebo jiné zavrženíhodné činy jiných osob během protestu nemohou ospravedlnit nadměrné použití síly ze strany zástupců státu. Tyto činy také nestačí k tomu, aby pokojní protestující byli zbaveni svého práva na svobodu shromažďování," prohlásila komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová. „Je povinností úřadů, aby umožnily skutečný výkon těchto svobod tím, že budou chránit pokojné demonstranty a novináře, kteří o těchto protestech informují, před policejní brutalitou a před násilníky, kteří jednají v rámci pochodů nebo na jejich okraji," dodala.

Videa vyobrazující policejní brutalitu francouzských bezpečnostních složek kolují po sociálních sítích. Jedno z nich na Twitteru sdílel např. český lékař a komentátor Lukáš Pollert. Lze na něm pozorovat policisty, jak svými obušky mlátí demonstranty, z nichž někteří dokonce leží na zemi.

Mnoho komentátorů na sociálních sítích kritizuje dvojí metr západních médií, která prý nevěnují policejní brutalitě ve Francii takovou pozornost, jakou věnovaly podobným jevům v nezápadních zemích.

„Masivní protesty proti Putinovi v Rusku. Ruské policejní gorily útočí na pokojné demonstranty obušky a bijí je do hlavy a do zad. Tomuto režimu se rozplétají nitky. Počkat, řekl jsem Rusko? Myslel jsem Francii. Řekl jsem protiputinovské? Myslel jsem protineoliberální," napsal na Twitter profesor Anthony Zenkus z Kolumbijské univerzity v New Yorku.

MASSIVE anti-Putin protests in Russia. Russian police goons attacking peaceful protesters with clubs, beating them in the head and on the back. The threads are unraveling for this regime. Wait, did I say Russia? I meant France. Did I say anti-Putin? I meant anti-neoliberalism. pic.twitter.com/70On35RbZJ — Prof Zenkus (@anthonyzenkus) March 24, 2023

Popularita prezidenta Macrona se podle průzkumu agentury Ifop mezitím propadla na rekordně nízkých 28 %. Tak nespokojení byli Francouzi se svou hlavou státu naposledy během protestů žlutých vest před čtyřmi lety. Jen pro srovnání, v České republice je nyní věk odchodu do důchodu zastropován na 65 let. Důvodem masových protestů ve Francii je protlačení zákona, který má zvýšit věk odchodu do penze ze stávajících 62 na 64 let.

