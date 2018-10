Trapné, hanebné, směšné, soudný člověk u toho nemůže asistovat. Takto se o prezidenských vyznamenáních vyjádřil možný předseda Senátu

Způsob, jakým byli pozváni hosté na nedělní slavnostní recepci pořádanou při příležitosti státního svátku a oslav stého výročí založení Československa, kritizuje Jiří Růžička, ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera, kterého navrhuje klub STAN do boje o post šéfa Senátu. Nelíbí se mu, že před jejím konáním můžou na Pražském hradě sledovat i předcházející předání státních vyznamenání, ovšem pouze v předsálí na velkoplošné obrazovce. „Je to trapné, hanebné a směšné, u toho rozhodně soudný člověk nemůže asistovat,“ píše na svém Facebooku senátor. „A co kapacita Vladislavského sálu?“ ozývalo se z reakcí prezidentových obhájců.

Růžička svou pozvánku neváhal zveřejnit na sociální síti a hned se v jejím úvodu nechápavě pozastavuje nad pokyny k návštěvě slavnostního shromáždění, které obsahuje: „Čtěte prosím pozorně! Prezident zve v den státního svátku na Hrad některé ústavní činitele do předsálí a velkoryse jim nabízí, aby sledovali předávání státních vyznamenání na velkoplošné obrazovce při chlebíčku...,“ píše ve vsém facebookovém příspěvku senátor.

Přijde mu už přes čáru, že poté, co prezident pronesl slova o tom, že by zrušil Senát, přál by si víc pracovitých senátorů, přidal by jim na odbornosti, když mu nezaplatili oběd, tak je vyloučí předem, a když ani to nepomůže, tak je nechá stát v předsálí. „Je to trapné, hanebné a směšné, u toho rozhodně soudný člověk nemůže asistovat!“ dodal znechuceně.

V diskusi pod Růžičkovým komentářem se poté objevily reakce, že od prezidenta už nikoho nemůže nic překvapit. Například uživatelka Jana Dufková poznamenala, že Zemanův seriál „Koho zase naštveme vyznamenáními“ už ji ani nerozčiluje a radši to nevnímá. „Stejně mám podezření, že nadšeně čeká, kdo se ozve, aby ho mohl pak nazvat elitářskou pražskou kavárnou opovrhujicí x miliony lidí...,“ dodala s tím, že sama na absurdní drama nikdy nebyla a doufá, že se nějak podaří brzy změnit na Hradě žánr.

Mgr. Jiří Růžička BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nechyběla však ani poznámka, že prostory mají také nějakou svou kapacitu. „Jaká je vlastně kapacita Vladislavského sálu? Něco mi říká, ze zřejmě všechno nebude škodolibost z Hradu, ale nechme to tak. Nějak to politicky více zapadá do té naší nálady, než si prostě přiznat, že do místnosti pro dvě stě lidi prostě pět set nenarvete,“ ozval se uživatel Petr Novák.

Prezident Zeman už při včerejší debatě na TV Barrandov upozorňoval, že do Vladislavského sálu se vejde pouze určitý počet lidí a z toho důvodu není možné vyhovět naprosto všem a zcela všechny pozvat. „Vzhledem k tomu, že se na tuto slavnost zvou také velvyslanci a další osobnosti, tak by se do Vladislavského sálu vůbec nevešli,“ vysvětlil prezident. A ke kritice, že někteří poslanci neodbrželi pozvánku, sdělil, že je obecná pravda, že nezve také lidi, kteří veřejně pozvání odmítli.

Psali jsme: Tato hysterie se opakuje každý rok! Prezident Zeman u Soukupa zatočil s kritiky vyznamenaných osobností. Čerstvou ránu zasadil i Bakalovi Ledecká si na Hrad pro vyznamenání nepřijde Zeman dostane dopis od poslanců. Stěžují si, že nebyli všichni pozváni na oslavy Nátlak na sportovce, vybrané ke státnímu vyznamenání, od jejich kolegy: Jdete k pánovi, po kterém zbyde jen kunda sem kunda tam

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab