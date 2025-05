Proč policie nezasáhla? Rakušanova poslankyně: Bez násilí to nešlo a to by přece nikdo nechtěl

S příchodem nového tisíciletí se v Praze projevil nový fenomén. V roce 2001 proběhl první Pochod pro život. Uspořádalo ho Hnutí pro život. Pochod se koná vždy na jaře. Ale letos pochod zastavili aktivisté bojující za práva žen, mezi kterými se objevily i pirátské političky.

V Senátu se kvůli tomu do sebe pustili člen horní parlamentní komory Jiří Čunek (KDU-ČSL) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Jako ministr vnitra České republiky jsem rád, že nikdo nedostal obuškem,“ hřímal Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže Čunek to viděl jinak.

„Účastníci řadně nahlášeného Pochodu při život byli vystaveni tomu, že na ně, skoro bych řekl fašistické skupiny troubily. V tomto případě bych, pane ministře, chtěl, aby ti, kteří byli předvedeni, ztotožněni, a tak dále, tak aby došlo k trestům, to znamená k potrestání,“ žádal senátor.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan však dal najevo, že odpůrce pochodu nepotrestá nijak.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 85% Neobávám se 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4129 lidí

Zdůraznil, že policie jedná spolu s antikonfliktním týmem tak, „že při pochodu, i při střetu s odpůrci pochodu nedošlo ke zraněním, ke škodám na majetku, ani k výraznějšímu narušení veřejného pořádku,“ nechal se slyšet ministr.

Konstatoval také, že na obou stranách, i mezi účastníky Pochodu pro život i mezi odpůrci tohoto pochodu byly maminky s dětmi. „V týhle chvíli každý soudný policajt musí uvažovat o tom, aby tady k žádnému použití donucovacích prostředků pokud možno nedošlo,“ zdůraznil ministr vnitra.

Před senátory poté vykreslil situaci, ve které by potenciálně použili násilí a odpůrce Pochodu pro život odtáhli z plánované trasy a došlo tam ke zraněním. „A myslím si, že mnoho z vás by se mě dneska ptalo z úplně opačného pohledu na to, co se to o víkendu v Praze dělo,“ obrátil se k senátorům.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová veřejně uvítala, že se Pochod pro život podařilo zastavit.

„Neprošli,“ zajásala Gregorová. „Díky perfektní koordinaci Praha je feministická a díky tisícům lidí, kteří se postavili nebezpečné rétorice omezující ženská práva, jsme dokázali, že tmářství a středověk narazil na nenásilný, ale tuhý odpor. Jsem hrdá a motivovaná, že to dokážeme!“ zdůraznila Gregorová.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nepochybně se najdou lidé, co sice nejsou proti potratům, ale bude je štvát blokace nahlášeného pochodu. Pro ty mám jedno doporučení: Karl Popper a tolerance netolerance. Za práva a svobodu se musí bojovat, ty si nelze vyčekat, nebo je brát za samozřejmost!“ doplnila.

Neprošli.

Díky perfektní koordinaci Praha je feministická a díky tisícům lidí, kteří se postavili nebezpečné rétorice omezující ženská práva, jsme dokázali, že tmářství a středověk narazil na nenásilný, ale tuhý odpor. Jsem hrdá a motivovaná, že to dokážeme!

Foto @zewlakk_foto. pic.twitter.com/e122qXmiHe — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) April 27, 2025

Do debaty se vložila i poslankyně za hnutí STAN Michaela Šebelová.

„Není správné, že k blokaci pochodu došlo. Přestože s názory Hnutí pro život nesouhlasím, respektuju jejich právo názor vyjadřovat. Kritiku policie považuji za neoprávněnou. Odpůrců bylo tolik, že nebylo možné zajistit rychlé vyklizení bez využití násilí. A to by přece nikdo nechtěl,“ zdůraznila poslankyně.

Mgr. Michaela Šebelová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není správné, že k blokaci pochodu došlo. Přestože s názory Hnutí pro život nesouhlasím, respektuju jejich právo nazor vyjadřovat. Kritiku policie považuji za neoprávněnou.Odpůrců bylo tolik, že nebylo možné zajistit rychlé vyklizení bez využít násilí.A to by přece nikdo nechtěl. — Michaela Šebelová (@SebelovaM) May 1, 2025

Psali jsme: Zeman nečekaně zasáhl do bitvy kolem České televize Senátor Čunek: Když lidé přestanou věřit policii Senátorka Kovářová: Rakušan chce ten průšvih s policií asi vymlčet Vidlákova výzva Rakušanovi boří vše, co dosud padlo