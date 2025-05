Kavij (Stačilo!): Ve sněmovně chybí autentická levice, proto se Češi mají nejhůř z celé EU

Hezké dopoledne vážení spoluobčané, vážené soudružky a soudruzi.

S mnohými z Vás se opět po roce setkávám na místě, kde si KSČM každoročně připomíná 1. Máj - Svátek práce.

Vyhlášení Svátku práce na konci 19. století bylo pro pracující nejen v českých zemích, kde většina obyvatel nežila v blahobytu, ale spíše než žila, jenom přežívala v otřesných sociálních podmínkách, významnou událostí. Je neskutečné, že i ve 21. století se z tohoto pohledu pro část našich občanů mnoho nezměnilo, žijí i dnes, v současném kapitalismu, v nedůstojných lidských, sociálních podmínkách.

Letošní setkání je významnější o tu skutečnost, že nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, kdy zástupci KSČM budou kandidovat na kandidátních listinách hnutí STAČILO! Jedná se o projekt, který svoji funkčnost prokázal při loňských volbách do Evropského parlamentu i ve volbách do krajských zastupitelstev.

Jsou před námi volby, které budou klíčové nejen z pohledu mezinárodněpolitického směřování naší republiky, ale především zda nová vládnoucí reprezentace bude nadále napomáhat eskalaci konfliktu na Ukrajině, nebo se přidá na stranu hrstky evropských států, jako je tomu v případě Slovenské či maďarské republiky.

Zda si zvolíme vládu, která bude pokračovat ve šlépějích končící Fialovi vlády, vlády představující nejhorší vládu České republiky po rozdělení Československa na začátku devadesátých let, nebo se dočkáme vlády, která bude znamenat zásadní obrat.

V uplynulém období této asociální vlády jsme byli svědky aféry nejen ministrů, ale i samotného premiéra, které by v kterémkoliv jiném demokratickém státě vedly k demisi vlády. Rakušanův Dozimetr či Fialova kampelička jsou špičkou ledovce korupce a rozkrádání republiky v přímém přenosu. Po nepřetržité sérii kauz ministrů této vlády, nevyjímajících žádnou ze stran bývalé pětikoalice vedené ODS, ztrácí vláda České republiky poslední zbytky důvěry občanů. A to včetně mnohých lidí, kteří vládní strany před ještě téměř čtyřmi lety volili. Proč to neříci, vládní koalice se nachází v krizi reálného vládnutí.

Největším nebezpečím nejen pro naši republiku, ale i pro celý svět je ale eskalace válečného napětí a rozdmýchávání válečných ohnisek. K neštěstí nejen našich občanů i v této oblasti Fialova vláda hraje PRIM a v maximální míře jde na ruku zbrojařským firmám o čemž svědčí mimo jiné skutečnost, že si Fialova vláda nechala minulý týden schválit až do roku 2033 neomezené zvyšování výdajů na zbrojení.

Děje se tak v době, kdy vláda snižuje životní úroveň našich občanů, zadlužuje občany na úkor dalších generací, snižuje valorizaci penzí, vymýšlí úsporné balíčky, narůstá počet občanů na hranici chudoby, firmy hlásí další propouštění, včetně poněkolikáté již Rakušanovy České pošty.

Proto, aby se neopakovala situace z posledních parlamentních voleb, kdy propadlo na milion hlasů, abychom mohli říci STAČILO všem rozkrádačkám, korupci, snižování životní úrovně většiny našich občanů, přestalo se strašit válkou a mediálně vytvářet válečného agresora, podepsaly Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, Česká strana národně sociální a KSČM memorandum o podpoře hnutí STAČILO! k němuž se připojila, či se hlásí, celá řada nezávislých expertů a osobností. Za všechny připomenu profesora Petra Druláka, či ekonomku Ilonu Švihlíkovou.

Hnutí STAČILO spojuje své síly v době, kdy životní úroveň Čechů klesla víc než v době finanční krize v roce 2008. Naši občané jsou na tom nejhůř z celé EU. Naši občané po covidu zchudli nejvíc v Evropě. Reálné mzdy se propadly o deset procent. Česko má nejdražší bydlení v Evropě. Na pořízení nového bytu je v průměru potřeba více než 13 ročních mezd. Prioritou hnutí STAČILO! proto bude státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.

Také ceny elektřiny byly položkou, která bolela Čechy v peněžence nejvíc z celé EU. A víte čeho je toto všechno důsledek? Že ve sněmovně chyběla autentická levice, která by byla na straně lidí, prosazující jejich každodenní zájmy.

Fialova vláda slibovala, že budeme patřit na Západ. V úrovni mezd nás přitom předběhlo už i Polsko, zatímco naši občané berou mzdy na úrovni roku 2018. Fialova vláda slibovala stabilitu, ve skutečnosti žijeme v každodenní nejistotě. Fialova vláda slibovala prosperitu, přinesla ale neustálé zdražování. Fialova vláda obírá své občany každý den, sobě plnými hrstkami si přidává. Proto je třeba tomu říct STAČILO! a zrušit mimo jiné i drahé odkladiště vysloužilých politiků, které se nazývá Senát. Každý rok nás tahle žvanírna stojí půl miliardy korun, za jedno funkční období jsou to 3 miliardy korun. Tyhle peníze můžeme použít jinak, mnohem smysluplněji. Jak by pomohlo pár tisíc korun navíc matkám samoživitelkám, důchodcům nebo zdravotním sestrám. A my místo toho platíme drahé senátory, kteří si pak ještě stěžují, že z platu přes 130 tisíc měsíčně nic neušetří.

V podobném výčtu mohu ještě dlouho pokračovat! Nejen z těchto důvodů je třeba říci STAČILO lžím! STAČILO korupci! STAČILO okrádání běžných občanů! STAČILO nekompetentnosti vládnutí!

Nastává čas zúčtování. Je třeba udělat audit v rozhodnutích, které tato vláda učinila. Ať už je to posunutí věku odchodu do důchodu, okrádání seniorů kvůli právě valorizaci penzí, nebo nesmyslného nákupu předražených F-35 za stovky miliard korun. Nastal čas říct STAČILO! almužnám, které lidé dostávají za svou práci. Ze svých výdělků musí být lidé schopni důstojně žít. Je třeba změnit daňové zvýhodnění, které bude motivovat firmy a instituce k zavedení 13. platu, kdy se senioři budou těšit 13. vyplácenému důchodu jako je tomu například na Slovensku, je potřebné zvýšit slevu na poplatníka tak, aby lidem zůstávalo z toho, co odpracují, mnohem více. Nastal čas říct STAČILO! drahotě a praktikám řetězců, které si z našich občanů udělaly dojné krávy! Konečně odstranit dvojí kvalitu potravin. Učinit opatření, aby zásadním způsobem klesla cena energie. Nastal čas říct STAČILO! servilitě vůči Bruselu či USA a o zásadních věcech nechat rozhodovat občany v referendu, které nebude vylučovat žádná témata. Vláda sloužící zájmům svého vlastního lidu nemůže mít přece z hlasování v referendu týkající se například otázky dalšího setrvání ČR v NATO či EU žádný strach. Pokud neslouží ale zájmům nadnárodního kapitálu!

(Ne)vládne nám neschopná vláda diletantů, jež nás zadlužila nejvíce v historii, a ještě má tu drzost o sobě mluvit jako o vládě rozpočtové odpovědnosti. Vláda války, vláda korupce, vláda chaosu, vláda bank a nadnárodních korporací. V historii vlád České republiky v korupčních skandálech uvízly vždy jen malé ryby. Z těch velkých byl strach, nebyla politická vůle něco měnit, dovést do zdárného konce velké ryby, připomínající někdy i mafiánské prostředí. Politické hnutí STAČILO! si ale na provázku žádní miliardáři a sponzoři nevodí. I v tom se hnutí STAČILO! zásadně liší od ostatních politických stran. Hnutí STAČILO se stává stále více nepohodlné pro současnou vládní garnituru, která má oprávněně strach o své budoucí koryto a tak není divu, že je stále více mediálně umlčováno a dehonestováno. Stále zřetelněji je více a více umlčována většina těch, jejichž názory nejsou ty správné, nesouzní s názory, které nám předepisují v Bruselu, ve veřejnoprávní České televizi, kterou si platíme z vlastních kapes, nesouzní s názory v Seznam Zprávách, Hradu, pražských kaváren, s cenzorem Foltýnem A kdo se nepodřídí jediné správné propagandě, mnohdy připomínající heslo neslavného mistra nacistické propagandy Goebbelse, dovolí si nesouhlasit, rázem se stává hlupákem, dezolátem a proruským švábem a lůzou.

Za pět měsíců se ocitneme na křižovatce a společně uděláme nový začátek. Bez Fialů, Stanjurů, Jurečků, Rakušanů, Baxů a dalších současných vládních parazitů.

V evropských volbách jsme zvládli porazit tři ze současných parlamentní stran. Mezi nimi i vládní Piráty a Dozimetr Víta Rakušana! Věřím, že výsledek, který ve volbách uděláme, bude znamenat návrat KSČM zpět do Poslanecké sněmovny a s ní i radikální levicovou stranu a všem těm lumpárnám konečně řekněme STAČILO!

Občanů, kteří nechtějí vládní pokračování lumpáren, korupčních afér a harašení zbraněmi přibývá každým dnem. Dveře u nás mají otevřeny všichni poctiví občané, kteří nejsou spokojení s tím, že naše země je zatahována do války a životní úroveň v České republice klesla nejvíce z EU.

Celostátní lídryní Hnutí STAČILO v podzimních parlamentních volbách, jak jistě s dobře víte, se stala současná europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Krajskou kandidátku v Plzeňském kraji povede lídr Vítek Prokop, který je současně i nejmladším lídrem ze všech krajských lídrů tohoto hnutí. S Kateřinou Konečnou, Vítkem Prokopem, stejně jako s dalšími kandidáty hnutí STAČILO budete mít možnost se v rámci volební kampaně setkat na některé ze společných akcí v podobě volebních mítinků, besed či při sběru podpisů pod petici KSČM za zrušení předraženého nákupu stíhaček F35.

Přeji Vám, aby jste si užili dnešní sváteční den, děkuji Vám za pozornost a Váš zájem. Těším se na další společná setkání, tak abychom společně v podzimních volbách současné Fialově vládě řekli jasně STAČILO!

Miroslav Kavij

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



