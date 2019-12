Trestní stíhání Jiřího Pehe? Orgány by měly konat, řekl prezident Zeman

Jako první otevřel moderátor Jaromír Soukup diskusi nad česko-francouzským spisovatelem Milanem Kunderou, jenž získal po čtyřiceti letech zpět české státní občanství, z čehož je prezident Zeman potěšen. „Je to největší český spisovatel, je mi líto, že odmítá, aby jeho díla byla překládána do češtiny. Doufám, že po udělení českého občanství svůj názor změní,“ uvedla hlava státu.

Poté přešli k nejvýraznější aktualitě tohoto týdne. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu oznámil, že ruší rozhodnutí žalobce Jaroslava Šarocha, který v září stíhání premiéra zastavil. Případ Čapí hnízdo se znovu otevírá a Andrej Babiš se stává opět stíhanou osobou. Prezident Zeman nevidí nic špatného na požadavku nejvyššího žalobce Zemana, aby policie některé věci došetřila.

Váží si toho, že i nadále bude dozorujícím státním zástupcem Jaroslav Šaroch, který rok studoval tuto problematiku. „Byla by škoda Šarocha odvolat. Jsem také rád, že nejsou trestně stíháni příslušníci Babišovy rodiny. Jen se ptám, proč vlastně stíhání byli? Mohu v tom vidět pokus znervóznit premiéra příliš širokým rozsahem obvinění,“ podotkl prezident.

Potvrdil slova předsedy vlády Andreje Babiše k případné abolici v kauze Čapí hnízdo. „Abolice má smysl, když chcete zastavit trestní stíhání, na druhé straně proč bych navrhoval abolici v době, kdy má policie přinést další nové informace, tím bych jen zasahoval do policejního šetření,“ zmínil prezident.

Zdůraznil, že Babiš navíc ani abolici nechce. „Shodli jsme se s Babišem na tom, že po stanovisku nejvyššího státního zástupce, kdy obžalování není na stole, není důvod, aby se abolice udělovala,“ upřesnil. „Někteří novináři si pletou abolici a milost. Já je v tom nechám, jsou nevzdělaní a nerozumí tomu,“ usoudil prezident, který neopomněl opět zkritizovat pomalost soudního řízení.

Hlava státu doufá, že v obnovení trestního stíhání Babiše nesehrál roli mediální a politický tlak, jak na premiéra, tak na nejvyššího státního zástupce. Rovnou se pustil do českých médií, proti kterým doporučil se imunizovat. „Pokládám je za pitomá. Jsou ale lidé, kteří je zaníceně čtou a věří jím, ti jsou pak zbytečně citliví na názory politických komentátorů, kteří často píší o všem a nerozumí ničemu,“ dodal prezident.

Hlavním politickým tématem se v týdnu opět stal fakt, že máme trestně stíhaného premiéra a že tedy by měl odstoupit. Tento názor ale prezident Zeman nesdílí. „Odstoupit by neměl, to jen v případě, že by prohrál volby. Náměstí by nikdy nemělo rozhodovat o tom, kdo bude premiérem,“ uvedl Zeman, podle nějž na náměstí možná ani většinová skupina voličů nechodí. „Představa, že by se někde jinde než ve volbách rozhodovalo o premiérovi, je mi tak bytostně vzdálená, že o ni nechci diskutovat, je nedemokratická,“ konstatoval prezident.

Na internetu se v týdnu také objevil názor, že by měla nastat varianta demonstrací a lá „Hongkong“, tedy neustálý odpor, aby premiér Babiš odstoupil. Zeman i Soukup se shodli na tom, že tato slova napsal zřejmě politický komentátor Jiří Pehe. „Takový člověk vyzývá k násilnostem a šíří poplašnou zprávu. Orgány činné v trestním řízení by měly konat,“ odsoudil jednoznačně takový názor prezident.

Prezident nevidí ani pádný důvod, proč spolek Milion chvilek chystá do konce roku sérii demonstrací. První má být 10. prosince na Karlově náměstí. „Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce je takové, že jen chce, aby policie něco došetřila. Ne prošetřila! Proti tomu chtějí demonstrovat? Vždyť je to nesmysl,“ kroutil hlavou a poznamenal, že Babiš byl trestně stíhán dlouho a nejde o nic nového.

Soukup zmínil, že četl, že i ČSSD naznačila slovy svého předsedy Jana Hamáčka, že situaci by možná pomohlo, pokud by premiérem byl někdo jiný. Zeman se na to hodlá Hamáčka zeptat. „To je čistě věc ANO, koho navrhne prezidentovi jako svého kandidáta na premiéra. Na to se Hamáčka zeptám,“ smetl takové úvahy prezident ze stolu. KSČM trvá na svém postoji o podpoře menšinové vlády, v krátké době tak nejspíše nelze očekávat otřesy ve vládní koalici.

Ani s voličskými preferencemi hnutí ANO vývoj Babišových kauz podle Zemana nic neudělá. „Dopad na voliče by měla obžaloba a zpráva Evropské komise, nezaměňovat z auditorskou zprávou, což zase hloupí novináři dělají. Ted se nic podstatného dít nebude,“ je si jistý prezident.

Auditní zprávu o střetu zájmů premiéra Babiše před pár dny obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj, nyní jí nelze zveřejnit, jelikož nejde o finální verzi, řízení ještě trvá a Komise žádá o důvěrné zacházení. Prezident by však proti jejímu zveřejnění nic neměl, pokud však evropští úředníci trvají na tom, aby tato zpráva byla neveřejná, toto stanovisko respektuje. „Zveřejněna bude poté, co Česká republika vydá své stanovisko a rozhodovat nebudou auditoři, ale Evropská komise. Neměl bych ale nic proti zveřejnění ani auditorské, ani finální zprávy,“ upřesnil a vyzval k tomu, aby se vyčkalo v klidu na výsledky.

Moderátor pak začal přemítat, jak je to celé zvláštní, když Babiš splnil český zákon o střetu zájmů, tzv. „lex Babiš“, a své bývalé podniky vložil do svěřenských fondů. „Co měl tedy Babiš dělat?“ směřoval další otázku na prezidenta. „Evropská komise namítá, že evropské zákony o střetu zájmů jsou nové a o něco přísnější než český zákon. Ale na českém území se máme řídit českým právem a zákony. Evropské zákony nemusíme převzít, pokud je parlament už recipoval, tak jsou součástí českého právního řádu, pokud je nerecipoval, tak jsou zákony, které nemusí platit na českém území,“ konstatoval na závěr tohoto tématu Zeman.

Na chvíli se pak zastavil i u summitu Severoatlantické aliance, jenž se konal v Londýně a kterého se zúčastnil. Podotkl, že se vyhraňují dvě křídla NATO. Jedno je evropské, vedené francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Druhé je americké, vedené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Neplatí to však obecně. Do evropského křídla by názorově patřila Kanada, a do amerického křídla Polsko a pobaltské státy, které mají negativní zkušenost s Ruskem,“ řekl prezident.

Macronova slova o tom, že NATO je ve stádiu „mozkové smrti“, označil za skvělou provokaci, jež vyvolala diskusi a reakci Trumpa, který výrok kritizoval. „Chápu to jako spor v rodině. Nehrozí rozpad NATO. Největším nebezpečím je terorismus a NATO má proti němu bojovat. Pokud jde o vztah k Rusku a k Číně, v závěrečném vyváženém dokumentu se v podstatě Rusku nabízí diskuse, pokud o ní bude mít zájem,“ přiblížil prezident.

Doplnil, že Macron explicitně ve svém projevu řekl, že Rusko není nepřítel. „Říkám to i já i český premiér. Rusko je oponent a v boji proti terorismu může být v některých kontextech i spojenec,“ myslí si prezident Miloš Zeman.

