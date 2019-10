Troubové, kroutil hlavou prezident Zeman. A vyzval ke zrušení Senátu

Tentokrát byl díl předtáčený již v úterý z důvodu středečního jednání prezidentů V4, kde jedním z témat byl vývoj EU. Objevují se komentáře, že nová šéfka Evropské komise má V4 upozadit. Naopak premiér Andrej Babiš je toho názoru, že význam Visegrádu stoupá. Zeman na to podotkl, že aby došlo k upozadění, musela by se nejdřív V4 nechat upozadit, což se neděje. „Existují tendence vytrhnout z ní některou ze zemí, třeba nás, nebo Slovensko,“ všímá si hlava státu.

Je prý naopak dobře, když se V4 bude rozšiřovat, zmínil Zeman model Visegrád plus, kdy se zvou prezidenti jiných zemí, jako nyní třeba ze Srbska a Slovinska. „Věřím, že společně budeme úspěšní především v boji s nesmysly, jako je klimatická změna,“ podotkl prezident.

Následně se přesunuli k zamítnutí ustavní žaloby na prezidenta Poslaneckou sněmovnou. Zeman ji považuje za vygradování nenávisti za jeho slova o tom, že je Senát zbytečný. „Bylo mi líto těch, kdo ústavní žalobu podepsali nebo pro ni hlasovali, ti neznají právo. Protože ale tito lidé nejsou negramotní, musíme se ptát, proč pro to hlasovali. I když je ústavní žaloba hloupá, někteří senátoři pro ni budou hlasovat, protože trvale odmítám existenci Senátu a vyzývám k jeho zrušení,“ je si vědom Zeman, který ocenil, že rozumnější představitelé opozice na hlasování nepřišli, a ústavní žalobu tak nepodpořili, když nakonec získala jen 58 hlasů.

Poté se moderátor přesunul na půdu Evropského parlamentu. Zajímalo jej, zda Věra Jourová, kterou čeká slyšení před Evropským parlamentem, projde. „Jourová zřejmě projde, i když v Eropském parlamentu si nikdo nemůže být svou funkcí úplně jistý,“ krčil Zeman rameny narážejíc na to, že už neprošel rumunský ani maďarský kandidát.

„Co si myslíte, že se bude dít okolo jejího šéfa Andreje Babiše, když se do něj zástupci politických stran napříč celou Evropou pustí?“ Dotázal se Soukup. „Proč by se do něj pouštěli? Nekandiduje na místopředsedu Evropské komise,“ mávl prezident rukou. „Bude dobré kladivo na Jourovou,“ myslí si moderátor. „V rozpravě může padnout na toto téma jedna nebo dvě věty, a to je vše,“ nemá prezident obavy.

„A projde tvrdý brexit?“ ptal se Soukup dál. „Myslím si, že nakonec dojde k dohodě, nebo bude prodloužení, ani to nelze vyloučit,“ pravil prezident.

Na přetřes přišla i otázka, jaké téma bude podle Zemana dominovat v parlamentních volbách v roce 2021. „Za stejných okolností bych mluvil o sváru mezi klimatickým šílenstvím a zeleným programem, tedy programem obnovitelných zdrojů a, řekl bych, klasickou konzervativní koncepcí,“ odhaduje hlava státu. Pro stejnou skupinu voličů a politiků, kteří měli otevřenou náruč uprchlíkům okolo roku 2013 a 2015, bude prý zřejmě téma klimatické změny a obnovitelných zdrojů. To vše, pokud však nepropukne ekonomická krize, což podle prezidenta nelze vyloučit, jelikož už v Německu ekonomika stagnuje a brzy se to zřejmě přenese i k nám.

Na otázku, jestli koupě uhelných elektráren tady či v Evropě bude do budoucna dobrý kšeft, nebo spíše energetika podlehne politickému tlaku, prezident podotkl, že by se hlavně neměly kupovat v Německu, kde má Strana zelených silnou pozici. „Když ale koupíte v Polsku, které má bohaté zásoby uhlí, tak neproděláte,“ uvedl.

Na stůl padl také poslední průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, který ukázal, že největší podpoře se těší hnutí ANO se 30 procenty, v porovnání s předchozím červnovým šetřením si o jeden procentní bod polepšilo. Druzí Piráti a třetí ODS si naopak během léta o tři až čtyři procentní body pohoršili. Zeman potěšeně k preferencím ANO poznamenal, že je vidět, že je vláda úspěšná. „Přidává důchodcům a rodinám s dětmi. Vláda je opozicí obviňována, že rozhazuje. Má se ale starat o nejpostiženější skupiny, a to dělá, jinak by byla asociální. Zaplať pánbůh za tuto vládu,“ dodal Zeman, podle kterého její současní kritici, kteří byli dříve u moci, akorát zemi uškodili.

Pozornost se také upřela na hnutí Václava Klause mladšího Trikolóra, které mělo v sobotu ustavující sněm. Zeman neváhal zmínit, jak si ODS uškodila, že se tak charismatické osobnosti zbavila. „To je jedno z nejhloupějších opatření, že se politické strany zbavují charismatických lidí, pak na to doplatí ve volbách, ale mají pocit, že jim nikdo nemůže mluvit do jejich práce,“ řekl a obecně dodal, že je sebevražedná orientace, když politické strany nemají charismatické lidi. „Čím můžou pak zaujmout? Programem? Jistě. Ale ten musí někdo prezentovat, nesmí to být ťunťa, který neumí vyslovit souvislou větu, ale oslňující řečník, jako je třeba Sebastian Kurz,“ zdůraznil.

Na chvíli se ještě vrátil ke Klausovi mladšímu, kterému přeje, aby se svou Trikolórou uspěl. „Má rozumný program, je to návrat k tradiční rodině, tradičním hodnotám, neexperimentuje s klimatickou změnou a zeleným šílenstvím,“ oceňuje hlava státu. „A navíc je to charismatik. Teď se na něj ale všichni vrhnou. Česko je zemí závisti, jak zpíval Kryl, Trikolóra bude v předvolebních bitvách pod silnou palbou,“ predikuje prezident, který naznačil přesvědčení, že během následujícího půl roku její preference výrazně vzrostou.

Objevil se také názor, že Trikolóra bude B-tým Andreje Babiše, což prezident nevylučuje. „Povšiml jsem si, že na sněmu vystoupil i zástupce vládního ANO, místopředseda hnutí Petr Vokřál. To by svědčilo o jisté spolupráci v budoucnosti,“ uzavřel prezident Miloš Zeman, který na závěr divákům ke svému zdravotnímu stavu vzkázal, že již absolvoval úspěšnou léčbu dehydratace organismu, protože podstoupil různé infuze, a vysmál se komentářům od „troubů“, kteří na internetu tvrdili, že na to stačí vypít několik sklenic vody nebo že za tím snad stálo úplně něco jiného.

autor: nab