Trump: Kamala má krev na rukou. Uzavřu hranice hned první den ve funkci

Tento příslib opakuje Trump během kampaně poměrně často. Zde jej připomněl i twiteerový účet Trump War Room skrze video z nedávné Trumpovy kampaňové zastávky. „Uděláte něco s hranicí? Má známá ze státu Arkansas byla tento měsíc zabita ilegálním imigrantem, který v opilosti usedl za volant. Tento muž byl během vaší vlády deportován z USA, ale během této vlády se do země zpět vrátil, protože oni nezvládli naši zemi ochránit. Je to jedna z velkých hrozeb pro naši zemi, kterou jste aktivně řešil. Řekněte nám, co uděláte první den funkci, abyste naši zemi ochránil,“ zeptala se moderátorka Trumpa. „O.K., První den uděláme dvě věci, Zavřeme hranice a budeme vrtat zlato, vrtat,“ reagoval Trump. Použil tak frázi „drill baby, drill“, která pochází z republikánské kampaně v roce 2008. Tehdy ji používal viceguverném Marylandu Michael Steele na republikánském sjezdu, kde byl posléze zvolen šéfem výboru republikánské strany. Tato fráze se vztahuje k oživení těžby ropy a plynu a Donald Trump ji během letošní kampaně vyslovil již několikrát.

Trump dále hovořil o tom, že plánuje činit kroky kesnižování cenové hladiny v zemi. Jeho slova však zhruba na půl minuty přerušilo skandování "USA", které se neslo z hlediště. Trump se vyslovil pro zavedení trestu smrti pro drogové dealery. Bez toho podle něj není možné boj s drogami vyhrát. Vzpomněl si také na rozhovor s čísnkým prezidentem Si ťin-Pchingem, kterého se ptal, zda i v Číně mají problém s drogami. „Ne ne, nemáme,“ měl odpovědět Si a Trumpovi vysvětlil, že to je díky trestu smrti, který lze navíc dealerům udělit ve zrychleném řízení. V Číně tak může takový soud podle Trumpa trvat jediný den, zatímco v USA kriminálník na svůj trest čeká klidně 25 let. „Najmou si šikovného liberálního právníka, protahují to a nakonec ve vězení umřou na stáří,“ přisadil si Trump na téma amerického soudnictví. Zopakoval, že pokud stát nemá trest smrti za pašování drog, tak je jakýkoli boj s drogami jen ztrátou času.

Slova o uzavření hranice v první den nového mandátu zopakoval Trump i na včerejším mítinku (čas kolem 81. minuty videa) v Pensylvánii, jednom ze států, jejichž výsledek bude pro prezidentské volby klíčový. Mítink vysílala televizní stanice FOX News.

Pro Trumpa se v rámci předvolební kampaně jedná o zcela zásadní téma. Včera jeho tým zveřejnil tiskové prohlášení, ve kterém Trump uvádí, že viceprezidentka Kamala Harrisová má „krev na rukou“. V textu s názvem „Otevřené hranice mají tragické následky - a Kamala má na rukou krev“ Trump hovoří o devastaci životu obyčejných Američanů kvůli nezvládnuté migrační krizi. „Je to podvod. Kamala otevřela dveře desítkám milionů neprověřených ilegálů z nejhorších částí světa a importovala násilné zločince, teroristy a členy gangů, kteří Američanům ukradli práci, bydlení a pocit bezpečí,“ viní viceprezidentku. Následuje seznam 11 násilných zločinů spáchaných ilegály, které Trump připisuje na vrub stávající Bidenově administrativě. Na závěr textu se voliči dočtou slib: „Prezident Trump provede nejrozsáhlejší deportační operaci v americké historii, aby zemi zbavil násilných zločinců, členů gangů a teroristů, kteří ji zaplavili.“