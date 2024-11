Trump: Kdo zvýhodní černochy a jiné menšiny, přijde o peníze

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 16425 lidí

A vedle plánů s Ukrajinou, případně velkých deportačních plánů, skrze které hodlá Trump uhodit na ilegální imigranty, promluvil budoucí prezident také o školství. A opět si nebral servítky a pořádně do toho šlápl.

Po sociální síti X koluje video, ve kterém se Trump zastal studentů bílé barvy pleti proti jiným skupinám studentů. Tvrdě se vymezil proti tzv. pozitivní diskriminaci, kterou označil za fakticky rasistickou.

„Školám, které budou pokračovat v explicitní nezákonné diskriminaci pod rouškou rovnosti, budou nejen zdaněny jejich dotace, ale prostřednictvím rozpočtového vyrovnání prosadím opatření, aby byly pokutovány až do výše všech darů, které získaly,“ pohrozil školám Trump.

A hned pokračoval.

„Část zabavených prostředků pak bude použita jako náhrada pro oběti této nezákonné a nespravedlivé politiky, politiky, která naši zemi tak silně poškozuje.“

Trump announces reparations for white people. He says he will ask the Justice Department to penalize colleges that consider diversity, equity, and inclusion (DEI) and fine them so he can pay “restitution” to white people who he considers the real victims of racial discrimination. pic.twitter.com/69sFbAz3rF