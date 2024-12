Trump jmenoval dalšího klíčového muže. Zastánci Ukrajiny se mračí

Donald Trump se zanedlouho stane prezidentem USA. Postupně se tak Američané i zbytek světa dozvídají, kdo bude v jeho vládě. V pozici náměstka pro obranu by to měl být Elbridge Colby.

Ten již pro Trumpa pracoval na ministerstvu obrany v jeho předchozím volebním období a pomáhal definovat strategii pro mocenské soupeření s Ruskem a Čínou. Na toto téma také sepsal knihu. Colby už se vyjádřil, že nominace je pro něho pocta.

I am profoundly honored by and grateful to President @realdonaldtrump for nominating me to serve as his Under Secretary of Defense for Policy. If confirmed by the Senate, it would be an exceptional privilege to work with @petehegseth and his team to implement President Trump’s… https://t.co/tC4DIzzlqo — Elbridge Colby (@ElbridgeColby) December 22, 2024

Podle Japan Times Colby prosazuje názor, že se Spojené státy musejí soustředit zejména na Čínu a indo-pacifickou oblast. Trump na své sociální síti označil Colbyho za vysoce respektovaného obhájce principu Nejdříve Amerika v zahraniční i obranné politice. Colby prý také chce, aby Japonsko navýšilo své výdaje na obranu na 3 procenta HDP, v září Japonsko kritizoval, že i když je ohroženo Čínou a Severní Koreou, tak v oblasti obrany postupuje laxně.

V kostce své názory Elbridge Colby vyjádřil v debatě nadace Heritage. „Mluvím sám za sebe, ale podle mě je potřeba pochopit jednak potřebu síly, ale také, jak prezident Trump správně říká, potřebu pokud možno se vyhnout třetí světové válce. Nevzdáme se svých klíčových zájmů,“ uvedl a kritizoval, že Spojeným státům skomírá jejich průmyslová základna. „Musíme chránit své zájmy, ale nehodláme spadnout do spirály, která by vedla ke třetí světové válce, pokud možno,“ zopakoval.

Myšlenky, že by Amerika měla být na prvním místě, by se dle Colbyho neměli obávat. „Hodně cestuji a to dělají ve většině ostatních zemí, v Koreji mají zájmy Koreje na prvním místě, v Indii zájmy Indie, v Polsku zájmy Polska. Proč bychom se měli chovat jinak?“ ptal se. Doplnil, že to neznamená, že Spojené státy budou na ostatní země zlé nebo agresivní nebo bezdůvodně nepřátelské, ale spojenectví musí být výhodné i pro USA. A zahraniční politika by měla být pro dobro občanů země, ne jen establishmentu ve Washingtonu.

‘Foreign policy should not be something that just happens for the benefit of the Beltway establishment, but rather something that the American people actually think is necessary and puts American interests first.’ @ElbridgeColby pic.twitter.com/JVcBm30nDa — Heritage Foundation (@Heritage) December 23, 2024

„Čím výše bude Elbridge Colby v zahraničněpolitickém/obranném aparátu, tím lépe,“ ocenil nominaci amatérský historik Big Serge.

The higher Elbridge Colby is in the Foreign Policy/Defense apparatus, the better. https://t.co/j2D5a6MFPy — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) December 22, 2024

Naopak proti Colbymu vystupují proukrajinští propagandisté jako například Joni Askola, který ho označil za někoho, kdo ustupuje Rusku. „Jak chce Elbridge Colby odstrašit Čínu, když se přehnaně obává bezobsažných a planých výhrůžek jejího slabšího podřízeného? Umožnit Ukrajině porazit Rusko je nejúčinnější způsob, jak odstrašit Čínu,“ tvrdil Askola.

4/7 Elbridge Colby, a classic Republican china hawk and appeaser of russia, expressed great satisfaction with JD "sponsored by Maybelline and Vladimir Putin" Vance's nomination. This significantly undermines the credibility of his perspectives on international relations. pic.twitter.com/M5mx8k4GCU — Joni Askola (@joni_askola) July 16, 2024

5/9 How does Elbridge Colby intend to deter china while simultaneously being overly concerned about the unhinged, empty threats from its weaker subordinates? Allowing Ukraine to defeat russia is the most effective way to deter china. pic.twitter.com/msaJhKMnMm — Joni Askola (@joni_askola) September 15, 2024

