Trump nabídl EU ruku ke smíru. A jaká na to přišla reakce z Berlína?

45. prezident USA Donald Trump couvá ze své obchodní války. Poté co zavedl clo na některé zboží z EU slavnostně na Twitteru oznámil, že by bylo dobře celní bariéry mezi USA a EU odbourat. Rýpl si při té příležitosti do předsedy Evropské komise. A z Německa přišla odpověď.

Prezident Spojených států bude ve středu večer jednat s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Podle všeho mu chce nabídnout, aby EU odbourala co nejvíce obchodních bariér vůči USA. Server deníku Bild k tomu poznamenává, že si současný pán Bílého domu zřejmě chce uvolnit ruce k obchodní bitvě s Čínou.

Není to přitom tak dávno, co Trump nechal zavést clo na dovoz některého zboží z EU. Teď na sociální síti Twitter volá po odstraňování obchodních bariér mezi USA a EU. Američané jsou k tomu prý svolní. Trump však pochybuje, že budou evropané stejně svolní.

„Mám nápad. Spojené státy a Evropská unie sníží všechny tarify, cla a dotace! Pak skutečně bude existovat volný trh a férový obchod. Doufám, že to vyjde, my jsme na to připraveni – ale oni nebudou,“ rýpl si Trump do předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který dorazí do Washingtonu.

Juncker podle serveru deníku Bild jede do Washingtonu s trochu jiným cílem. Půjde mu prý především o to, aby Trump nerozšířil americká cla i na automobily dovážené z EU.

Německý ministr zahraničí sociální demokrat Heiko Maas do Washingtonu vzkázal, že se EU nenechá vydírat. „EU se musí ozvat a nesmí se nechat vydírat,“ zdůraznil ministr s tím, že pokud dnes někdo ohrožuje svobodný obchod mezi USA a EU, je to Trump. Americký prezident by prý také měl vědět, že EU bude vystupovat jednotně a nenechá se Trumpem rozeštvat.

