Trump předvedl v americké televizi hodinovou kanonádu. Evropskou unii totálně ztrhal

15. 10. 2018 15:50

V pořadu 60 Minutes na americkém kanálu CBS se objevil vzácný host, kterého ale většina médií v America moc ráda nemá. Je to dříve mediální hvězda a nyní prezident Donald Trump. V interview probral s moderátorkou různorodá témata, počínaje globálním oteplováním, přes jeho vztah s Kim Čong-Unem a konče vměšováním Ruska do voleb. A o EU padlo: „Nikdo se k nám nechová hůř než EU. Evropská unie byla zformována, aby nad námi získala výhodu v obchodu, a to také činí.“