Trump prý urazil afrického prezidenta přímo v Bílém domě

Očekává se, že schůzky se zaměří na Trumpovu politiku „obchodu, nikoli pomoci“, a vzhledem k tomu, že všichni čelí 10% clům na zboží vyvážené do USA, mohou doufat, že se jim podaří vyjednat snížení této sazby.

Během středečního oběda v Bílém domě, který vysílaly i televize, afričtí lídři zahrnuli Trumpa chválou a zároveň vyzvali k hospodářskému partnerství s USA.

Jenže se zdá, že během společného oběda si Trump připsal jedno faux pas. Liberijského prezidenta pochválil za hezkou angličtinu. „Tak dobrá angličtina, je to krásné. Kde jste se naučil tak krásně mluvit?“ zeptal se současný nájemník Bílého domu svého liberijského kolegy.

President Trump asked the president of Liberia where he learned English.



"Such good English. Beautiful English. Where did you learn to speak so beautifully?"



English is the official language in Liberia pic.twitter.com/gruvUetH9b