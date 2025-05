USA, Rusko a Čína si rozdělí svět. Trumpovy tajné představy

V průběhu historie lidstva se proměňovala síla světových mocností. V době, kdy Evropa vstupovala do rané fáze středověku, v Asii a na Blízkém východě kvetla vzdělanost a civilizace. V 16. a 17. století svůj vliv ve světě rozšiřovali především Španělé a Portugalci. V 18. a v 19. století se v mocnosti, nad jejíž říší slunce nezapadá, měnila Velká Británie. Ve 20. století proti sobě stály 2 velké mocnosti – Spojené státy a Sovětský svaz poté, co společně porazily nacistické Německo.

Trump si podle listu představuje, že svět se v zásadě rozdělí na tři sféry vlivu – na americkou, ruskou a čínskou. Americká sféra vlivu by podle představ Trumpa byla opravdu velká. Od polárního kruhu až po oblast Patagonie v Jižní Americe.

Sféry vlivu by Trump mohl chtít rozdělit proto, aby spolu uvedené tři mocnosti mohly v klidu obchodovat.

„Všichni chceme uzavírat dohody,“ řekl pan Trump v nedávném rozhovoru pro časopis Time. „Ale já jsem příznivcem tohoto kolosálního obchodování. Šlo by o obrovský krásný obchod, kterého by se chtěl účastnit každý.“

Jenže magazín Foreign Policy tvrdí, že přes všechnu snahu nemusí celá akce dopadnout podle Trumpových představ. Zveřejněná esej, kterou sepsal Sarang Shidore, nese název Sféry vlivu nejsou řešením.

I Foreign Policy tvrdí, že Trump chce jít cestou rozdělení sfér vlivu. Naznačila to prý ostatně i Trumpova cesta po arabských zemích. V Saúdské Arábii Trump prohlásil, že nechce lid zemí Středního východu poučovat, jak mají žít. Jen by uvítal, kdyby spolu přestali soupeřit, válčit a bojovat a místo toho spolu začali obchodovat.

Zabrání se tím světové válce?

Magazín k tomu doplnil, že hlavním smyslem rozdělení sfér vlivu je zamezení další světové válce. „Když si velmoci rozdělí svět, omezí své definované zájmy a respektují vzájemné pozice, vedou mezi sebou méně sporů a je méně důvodů k zapojování se do konfliktů. Nebo to alespoň tvrdí,“ naznačil magazín.

„Po krátké obchodní válce nyní Spojené státy a Čína oznámily dohodu, která se jeví jako průlomová. Sám Trump dříve vyjádřil skepsi ohledně obrany Tchaj-wanu a projevil touhu po velké dohodě s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Trump také projevil ochotu uzavřít dohodu o snížení jaderných zbraní s Ruskem a Čínou, přičemž by se rozpočty na obranu na obou stranách snížily na polovinu,“ vykreslil Foreign Policy Trumpovy plány.

Jenže tyto plány se nakonec nemusí naplnit.

„S rychlým vzestupem země se rozšířil i perimetr zájmu Číny v oblasti bezpečnosti. … Je nepravděpodobné, že by Čína podepsala přidělenou sféru vlivu omezenou pouze na své pobřežní vody,“ upozornil magazín.

A pak je tu ještě možnost, že státy tzv. globálního jihu zvolí vlastní cestu tím, že prohloubí spolupráci mezi sebou, což by Trumpův koncept rozdělení sfér vlivu prakticky zničilo, protože by to znamenalo, že Brazílie, která v Trumpových představách pravděpodobně spadá do americké sféry vlivu, Washington poslouchat nebude.

Postupem času by se mezi státy globálního jihu mohl objevit další silný světový hráč, který by chtěl získat své místo na slunci vedle USA, Číny a Ruska. A v tu chvíli by podle FP byla další velká válka na spadnutí. Stejně jako když v 19. století vedle Velké Británie začala vzrůstat moc tehdy nově sjednoceného Německa.

