Trump šokoval okolí: Odejdeme ze Sýrie, války nás stály 7 bilionů. Odpověď: Ne, ne

Nesoulad v Trumpově administrativě vyústil v posledních měsících hned v několik dobrovolných i vynucených odchodů některých prezidentových spolupracovníků. Vedle poradce pro národní bezpečnost Steve Bannona se nedávno prezident „zbavil“ ministra zahraničí Rexe Tillersona, se kterým se rozcházel v názoru na čím dál tím více témat. Nyní by mohl stejný osud stihnout také Votela, protože Trump je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil.

Trump se nechal při svém vystoupení v Ohiu slyšet, že by američtí vojáci měli brzy opustit Sýrii. „Chci vrátit naše jednotky zpátky domů. Už je nejvyšší čas. V boji proti Islámskému státu jsme byli úspěšní, ale měli bychom již odejít a zcela vážně o této variantě začít uvažovat, co říkáte?“ uvedl dle deníku The Washington Post prezident s odkazem na údajných 7 bilionů dolarů, které stály Spojené státy od roku 2001 vojenské mise na Blízkém východě.

Americký deník připomíná, že o částce sedmi bilionů se Trump zmiňoval i ve své prezidentské kampani. „Mnoho expertů výdaje za mise v Afghánistánu, Pákistánu, Iráku a Sýrii odhaduje na polovinu uvedené částky,“ píše The Washington Post s tím, že v prezidentových výpočtech jsou patrně zahrnuty i další náklady s vojenskými misemi spojené. Prezidentova slova o brzkém odchodu ze Sýrie nicméně překvapila vojenské experty ještě více než zmiňovaná částka.

Odchod amerických vojsk byl jedním z témat, na kterém se Trump neshodl s již odvolaným ministrem zahraničí Tillersonem. „Ve svém dlouhém lednovém projevu Tillerson zdůraznil nutnost si v Sýrii udržet vojenskou i diplomatickou přítomnost. Konkrétně řekl, že je to důležité pro národní obranu a také ke splnění cíle ukončit konflikt v zemi,“ píše americký deník s tím, že tento projev bývalého ministra byl odstraněn z webu ministerstva zahraničí.

Přibližně ve stejné době, kdy Trump avizoval možný odchod ze Sýrie, tak vrchní velitel pro Blízký východ Votel tvrdil pravý opak. „Za posledních pár let jsme dosáhli mnoha úspěchů, ale to nejtěžší je stále před námi. Musíme se podílet na stabilizaci Sýrie a být nápomocni při řešení dlouhodobých otázek, které souvisí s rekonstrukcí země,“ uvedl Votel, který svůj názor o setrvání amerických vojáků v Sýrii zopakoval za poslední měsíce hned několikrát.

Jeho názor sdílí také ministr obrany Jim Mattis, který rovněž hovořil o nutnosti pomoci stabilizovat poměry v Sýrii po skončení války. Jak píše The Washington Post. Aktuálně v Sýrii operuje asi 2000 vojáků. Americký prezident konstatoval, že vojenská mise byla téměř ze sta procent naplněna a Votel s použitím čísla „90 %“ zase řekl, že právě taková část Sýrie byla osvobozena od radikálů. „Situace je však stále složitá a čekají nás další výzvy.“

autor: pro