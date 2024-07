Trump telefonoval se Zelenským. Chtějí se sejít osobně

„Dnes jsme si s ukrajinským prezidentem Zelenským velmi dobře zatelefonovali,“ uvedl republikánský kandidát na prezidenta Spojených států amerických Donald Trump ve svém příspěvku na serveru Truth Social.

Trump se zmínil, že Zelenskyj blahopřál k úspěšnému republikánskému národnímu sjezdu a jeho nominaci jako kandidáta na prezidenta Spojených států. Zelenskyj také odsoudil pokus o atentát, který se stal před týdnem, a zdůraznil jednotu amerického lidu.

„Vážím si toho, že mi pan prezident Zelenskyj vyšel vstříc, protože já jako váš příští prezident Spojených států přinesu světu mír a ukončím válku, která stála tolik životů a zničila nespočet nevinných rodin,“ napsal Trump a vyjádřil svou víru v to, že Rusko s Ukrajinou v budoucnu dosáhnou dohody. „Obě strany se budou moci spojit a vyjednat dohodu, která ukončí násilí a připraví cestu vpřed k prosperitě.“

I ukrajinský prezident o telefonátu skrze sociální sítě informoval. „Mluvil jsem s Donaldem Trumpem, abych mu pogratuloval k republikánské nominaci a odsoudil šokující pokus o atentát v Pensylvánii. Popřál jsem mu sílu a absolutní bezpečí do budoucna,“ napsal Volodymyr Zelenskyj na platformě X. „Upozornil jsem na zásadní dvoustranickou a dvoukomorovou americkou podporu ochrany svobody a nezávislosti našeho národa.“

„Ukrajina bude Spojeným státům vždy vděčná za pomoc při posilování naší schopnosti odolávat ruskému teroru. Ruské útoky na naše města a vesnice pokračují každý den,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Zelenskyj s Trumpem se v telefonátu domluvili i na osobní schůzce, na níž by měla proběhnout diskuse o budoucích krocích směřujících k míru. „S prezidentem Trumpem jsme se dohodli, že na osobní schůzce probereme, jaké kroky mohou učinit mír spravedlivým a skutečně trvalým,“ avizoval nadcházející schůzku Zelenskyj.

