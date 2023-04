Trump, válka na Ukrajině, Biden. Asistentka pěti amerických prezidentů promluvila. Silná slova

reklama

Po zvolení současného amerického prezidenta na konci roku 2020 Hašková-Coolidge prohlásila, že ji „děsí, kam bude Amerika směřovat pod vedením Bidena“. Po dvou a půl letech říká, že se její obavy naplňují: „Jsem tím velice zklamána. Pracovala jsem pro demokraty a republikány, takže to nemá co dělat se stranou, protože to má opravdu co dělat s hodnotami,“ uvádí českoamerická politička a diplomatka.

Obává se podle svých slov, že sociální strukturu v Americe zlomí korupce a egoistický individualismus. „Ono se tak nyní stává, a to mě strašně ruší a děsí. A myslím, že důvod, příčina je v tom, jak řekl náš pan Baťa v roce 1932, že: ‚Mravní bída je příčina. Hospodářský pád je následek.‘ Měl pravdu,“ dodává diplomatka.

Trump se tomu při své administraci snažil zabránit. „On se tomu snažil zabránit, oni viděli člověka, který toto cítil, a tak ho ihned osočovali i z přátelství s Ruskem. To je něco tak šíleného, když se … Rusko je přece velmoc a je logické, že se musíme s velmocí, která má největší počet nukleárních zbraní na světě, domluvit. Domluvit se, umět jednat,“ podotýká.

Anketa Který z uvedených lídrů má vaši největší důvěru? Joe Biden 2% Olaf Scholz 4% Emmanuel Macron 14% Giorgia Meloniová 78% Ursula von der Leyenová 1% Rishi Sunak 1% hlasovalo: 9704 lidí

Trump stejně jako Babiš dával svou celou mzdu do státní kasy a nepoužíval ji. „A je zajímavé, že si ti dva měli co říct. Když Babiš přišel, já jsem tam byla, Česká televize mě požádala, abych dělala komentář, tak Trump prodloužil tuto schůzku o čtyřicet pět minut, což je neslýchané, protože tam je to na minutu, když je to oficiální státní návštěva. Ale měli si co říct. A je to dáno časem, ve kterém žijeme,“ vzpomíná.

Podobné věci se podle ní dějí v celém světě, nejenom v Americe. „A myslím, že toto je to, na co nyní musíme upozornit, a snažit se každý naším malinkým způsobem to začít trošku měnit a vzít si zpět to, čeho si vážíme, dobra, které nám padalo do klína, a zároveň si chránit svobodu,“ pokračuje.

Pod vedením Bidena se v Americe doopravdy ukazuje korupce. „Všichni prezidenti USA, se kterými jsem sloužila, chápali svůj úřad jako službu národu, a nikoli jako získávání bohatství korupcí. A to až do doby Clintona. A tyto vlivy byly: ‚Udělej něco pro mě a já ti dám tohle.‘ To je šílený způsob jednání. Každý si řekne: ‚Když to může udělat hlava státu, tak to můžu udělat i já.‘ A pak to jde dolů a máte korupci v celé zemi,“ uvádí Hašková-Coolidge ke svým poznatkům ze své třicetileté státní služby.

Hovoří také o tom, že respekt byl v Americe nahrazen politickou korektností, což je něco úplně jiného. „Respekt v Americe byl bohužel vyhozen, a našla se politická korektnost. A politická korektnost není respekt. Martin Luther King vybudoval za dobu jeho působení s Lindonem Johnsonem rovnost černochů a bílých. Já jsem ve druhé polovině mých let v Bílém domě pracovala v úplně slepé Americe, co se týče barvy pleti. To neexistovalo,“ dodává.

Někdo se ale nyní snaží úplně zbořit tento způsob žití. „A to je teď evidentní, protože se to všechno směruje zase sem. Chtějí prostě změnit společnost a mění ji příkladem, že příklad není nahoře, protože příklad nahoře prostě nemůže existovat u lidí, kteří se definují jako něco výše, pro které jsou výjimky, a tak dále, a ti ostatní lidé musejí žít pod jejich bičem. Tak se nestaví dobro společnosti,“ dodává diplomatička.

Psali jsme: Americký svět končí... Poslanec Kobza o štvaní do války z evropských gaučů Svůj k svému. Fiala je na tom jako Macron, kterému hoří Francie A teď Biden a Clintonovi. Just volím Trumpa! Nečekaně z USA Ruská ofenziva u konce s dechem, v Moskvě panuje napětí, zní z USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.