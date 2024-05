Trump vinen. U soudu. Jenže americká ulice po rozsudku ihned promluvila

reklama

Donald Trump byl ve čtvrtek odsouzen. Newyorská porota ho shledala vinným ve všech 34 obvinění v rámci falšování dokumentů s cílem zakrýt platbu za umlčení pornoherečky před volbami v roce 2016. Trump při čtení rozsudku seděl s kamennou tváří, zatímco na chodbě v soudní budově, kde bylo rozhodnutí po více než devíti hodinách jednání zveřejněno, byl slyšet jásot z ulice pod ním, informujme agentura AP.

„Byl to zmanipulovaný, ostudný proces,“ řekl Trump novinářům po vynesení rozsudku. „Skutečný verdikt vynese 5. listopadu lid. Oni vědí, co se stalo, a všichni vědí, co se tu stalo,“ odkázal na listopadové prezidentské volby, kterých se účastní coby kandidát Republikánské strany.

Rozsudek Trumpa vystavuje potenciálnímu vězení. Za falšování obchodních záznamů hrozí až čtyři roky za mřížemi. Prokurátor Alvin Bragg však doposud neupřesnil, zda bude skutečně požadovat uvěznění obviněného.

Rozhodnutí o trestu padne 11. července.

Trump stále čelí třem dalším obviněním z trestných činů, ale tento newyorský případ může být jediným, který bude uzavřen před prezidentskými volbami 2024.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 2% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 27% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9911 lidí Fox News z rozsudku vyvozuje obrovské politické i společenské důsledky právě v souvislosti s volbami, které se mají odehrát jen za něco málo přes pět měsíců.

Reakce Američanů, se kterými Fox News po zveřejnění rozsudku mluvila, byly různé.

Podle Aarona z Michiganu je rozsudek „naprosto šílený“ a je díky němu více nakloněn volit Trumpa a přispívat na jeho kampaň. „Je to zasahování do voleb,“ řekl. „Ve všech průzkumech máme lídra. Ve skutečnosti poráží Bidena a oni šli po Trumpovi ve více státech.“

I Američan Chase také z Michiganu usoudil, že rozsudek je „naprostým selháním našeho soudního systému“. „Myslím, že to Trumpa u jeho základny posiluje,“ dodal. Toto přesvědčení sdílí i s dalšími Američany, kteří se domnívají, že rozsudek o vině Trumpovi pomůže.

„(Trump) je možná vinen tam,“ ukázal na budovu soudu další z Trumpových příznivců, „ale ne v očích skutečného Newyorčana. My ho podporujeme. Bude naším prezidentem.“

Michael ze Staten Islandu ve státě New York si oproti tomu rozsudek pochvaloval. „Myslím, že je to správný rozsudek,“ řekl. „Myslím, že to ukazuje, že náš systém spravedlnosti funguje, ať už jste bohatí, nebo chudí ... je to porota jeho vrstevníků a myslím, že je to skvělý výsledek pro New York a pro Ameriku.“

„Podle mě jde dnes o spravedlnost, ne o politiku,“ dodal. „Lidé se snaží z tohoto případu udělat případ o politice, ale to není politický případ. Je to o právu a o tom, jak by se mělo uplatňovat.“

Denise z Chicaga řekla televizi Fox News Digital, že ji odsouzení překvapilo vzhledem k Trumpově schopnosti vykroutit se z průšvihů v minulosti. „Jsem tak překvapená, protože normálně se zdá, že se z věcí vyvlékne,“ řekla s tím, že volit ho nebude, předpověděla však jeho výhru.

Tom z Washingtonu naopak doufá, že tento rozsudek mnohým otevře oči: „Myslím si, že lidem stále záleží na charakteru, a doufal bych, že to možná pár lidem otevře oči a pomůže jim vidět, že by na této straně možná měl být jiný kandidát.“

Ani Cora z Kalifornie však názor na Trumpa nemění. „Věděla jsem, jaké má chyby, a znám i jeho klady, a ty klady výrazně převažují,“ řekla a dodala: „Každému, s kým budu mluvit, řeknu, že je to on, koho má volit.“

Psali jsme: Gruzie: Čtyři a půl milionu lidí, dvacet pět tisíc neziskovek. Co skutečně stojí v „ruském zákoně“ Clinton. Albrightová. Pohrůžka. Jeffrey Sachs odhalil, co nakonec končí Ukrajinou Profesor z Harvardu u Lipovské: Jak mocné finanční skupiny prodávají svou ideologii Ukrajinci čtou: Biden prohraje. Ale vy mu ještě můžete pomoct

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama