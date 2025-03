Trump vyhostil „zrůdy“. Tam, kde se s tím nemažou

Současný nájemce Bílého domu Donald Trump poděkoval vládě Salvadoru, že přijala letoun s migranty, kteří byli podle Trumpovy administrativy členy drsných gangů.

„Děkuji Salvadoru a zejména prezidentu Bukelemu za pochopení této hrozné situace, které čelily Spojené státy kvůli nekompetentnímu vedení demokratů,“ napsal Trump. „Nezapomeneme!“ zdůraznil.

Trump také označil zadržené migranty za „zrůdy, které do naší země přijal ‚crooked‘ (křivák) Joe Biden a demokraté radikální levice“.

Anketa Cítíte od Ukrajinců dostatečnou vděčnost za pomoc, kterou dostali? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9325 lidí potvrdil Fox News, že do Salvadoru bylo včera deportováno celkem 261 nelegálních imigrantů – 137 bylo deportováno prostřednictvím zákona o vnějších nepřátelích z roku 1798. K deportacím došlo na základě obvinění z únosu, sexuálního zneužívání dítěte, násilného napadení, prostituce, loupeže a násilného napadení policisty.

Představitel Trumpovy administrativy také pro Fox News potvrdil, že letadla převážející migranty již byla mimo vzdušný prostor USA, když federální soudce nařídil, aby vrátila.

Americký okresní soudce James Boasberg nařídil okamžité zastavení Trumpova úsilí o deportaci údajných členů gangu, aby měl více času na zvážení, zda Trumpovo použití zákona o vnějších nepřátelích bylo nezákonné.

V příspěvku na X Bukele uvedl, že migranti dorazili do Salvadoru a byli přemístěni do „záchytného centra pro terorismus“, kde zůstanou nejméně rok.

„Dnes do naší země dorazilo prvních 238 členů venezuelské zločinecké organizace Tren de Aragua. Okamžitě byli přemístěni do CECOT, střediska pro zadržování terorismu, na dobu jednoho roku. Spojené státy za ně zaplatí velmi nízký poplatek, ale pro nás vysoký. Postupem času tyto akce v kombinaci s výrobou, kterou již vytváří více než 40 000 vězňů zapojených do různých dílen a práce v rámci programu „Nulová zahálka“, pomohou učinit náš vězeňský systém soběstačným. K dnešnímu dni to stojí 200 milionů dolarů ročně,“ napsal salvadorský prezident Bukele.

Posléze doplnil, že do Salvadoru dorazili i členové venezuelského gangu MS-13, po kterých salvadorské úřady pátraly.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9086 lidí

Na videu, které ke svému příspěvku doplnil, je zachycen jak přílet letounu s členy gangu na palubě, tak jejich přesun z letišně do věznic. Na letišti čekalo na členy gangu velké množství příslušníků salvadorských bezpečnostních složek a kolona vozů, která z letiště vyjížděla, se podobala jednomu ze zdehších pověstných hnědých hadů.

Salvador leží ve Střední Americe, rozlohou je srovnatelný s Moravou, ale žije tu asi 6,3 milionu lidí.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6