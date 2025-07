Trumpova cla: Nerudová žádá odpověď, Hřib se posmívá oranžovému muži

Prezident Spojených států amerických Donald Trump pohrozil, že od 1. srpna zavede 30% clo na dovoz z Mexika a Evropské unie, protože se s nimi nepodařilo uzavřít obchodní dohodu. Trump své rozhodnutí oznámil v dopisech předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a mexické prezidentce Claudii Sheinbaumové, píše agentura Reuters.

Zrušení cel Trump podmínil otevřením evropského trhu pro USA bez jakýchkoliv tarifů kvůli americké snaze snížit „velký obchodní deficit“.

Ursula von der Leyenová varovala, že 30% cla „by narušila základní transatlantické dodavatelské řetězce, což by poškodilo podniky, spotřebitele a pacienty na obou stranách Atlantiku“. Proto bude Evropská unie usilovat o uzavření obchodní dohody, je však připravena přijmout protiopatření.

Evropská unie chce uzavřít obchodní dohodu s USA do 1. srpna a podle mluvčího Olofa Gilla je to možné už v příštích dnech, informují Hospodářské noviny. Administrativa Donalda Trumpa si stanovila ambiciózní cíl uzavřít 90 dohod za 90 dní. Zatím USA dojednaly dohody jen s Vietnamem a Británií.

Trump letos v dubnu zavedl nová cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou 10 %. Na výrobky z Evropské unie stanovil clo 20 %. Den po začátku platnosti cel ovšem většině zemí clo snížil na minimální sazbu s platností na 90 dní, aby mohly jednat o bilaterálních dohodách.

Koncem května Trump hrozil Evropské unii zvýšením cla na 50 %, ale nakonec termín pro dohodu několikrát odložil – na 9. červenec a pak na 1. srpen.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) uvedl, že zavedení cel by negativně ovlivnilo obchodní vztahy Evropské unie a Spojených států, zdůraznil proto nutnost pokračovat v jednáních.

„Česká republika spolu s našimi partnery v EU nadále podporuje konstruktivní dialog a hledání diplomatického řešení. Musíme reagovat jednotně a odhodlaně, abychom ochránili naše ekonomické zájmy a zajistili spravedlivý obchod pro naše firmy,“ řekl premiér, cituje server Novinky.cz.

Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib na X psal o „oranžovém pánovi z Bílého domu“, na kterého se nedá spolehnout. „Jeho chaotická a impulzivní politika ničí důvěru, kterou jsme v USA měli desítky let,“ napsal Hřib.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček na X prohlásil, že považuje za nepřijatelné, že americká cla na zboží z Evropské unie jsou výrazně vyšší vůči clům na zboží z Velké Británii. Evropská komise dle jeho názoru selhává.

„Evropská komise, kterou v tomto týdnu opět servilně podpořila pětikoalice, selhává, protože nedokáže pochopit, že bez zásadního omezení regulací se Evropa stává ekonomickým skanzenem,“ odkázal Havlíček na hlasování o vyslovení nedůvěry předsedkyni Evropské komisi v Evropském parlamentu, které proběhlo ve čtvrtek. Proti vyslovení nedůvěry Evropské komisi hlasovali čeští europoslanci z TOP-09, KDU-ČSL, STAN a Pirátské strany. Europoslanci z ODS se zdrželi hlasování.

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) uvedl, že pro něj ohlášená 30% cla na dovoz zboží z Evropské unie nejsou překvapením. Zároveň podotkl, že je stále čas zabránit vývoji probíhajících jednání, který by poškodil světovou ekonomiku, především pak podle něj občany Spojených států.

„Nicméně pokud by toto mělo být z pohledu Bílého domu konečné stanovisko, podle mého názoru nemůže EU tak obrovskou obchodní asymetrii akceptovat a musí přistoupit ke krokům vůči USA. Byla by to smutná a nebezpečná situace. Bohužel Trump tímto směrem svět posouvá,“ uvedl Niedermayer na X.

Europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová připomněla, že celní válka není ku prospěchu nikoho. „Komise se chtěla dohodnout. Odpověď musí být adekvátní,“ uvedla na X a navrhla zavedení „digitální daně“ na americké technologické společnosti. „Není možné, aby Trumpův devadesátkový sen platili evropští spotřebitelé,“ dodala Nerudová.

„Uvalení cel ze strany USA je výsměch transatlantickému partnerství. EU chtěla dohodu, ale Donald Trump místo dialogu opět sahá po nátlaku a vydírání,“ komentoval situaci europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský a souhlasil s europoslankyní Nerudovou, že obchodní válka by poškodila všechny.

Oznámení Donalda Trumpa o 30% clu na dovoz zboží z EU označil Zdechovský za „arogantní krok“. „Evropa nesmí ustupovat a rozhodně na kroky USA odpoví stejným způsobem,“ uvedl Zdechovský.

Uvalení cel ze strany USA je výsměch transatlantickému partnerství. EU chtěla dohodu, ale @realDonaldTrump místo dialogu opět sahá po nátlaku a vydírání.



Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na platformě X uvedl, co by 30% cla pro většinu exportérů ze zemí Evropské unie znamenala: „Na americkém trhu přestanou být konkurenceschopní. Odskáčou to lidé v USA i v Evropě. Vítěz nebude žádný,“ předpověděl Kalousek.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda na X upozornil, že existuje možnost, že Trump si oznámením 30% cel pouze „kolíkuje prostor“ pro další vyjednávání, stupňuje tlak na partnery nebo dokonce jen blufuje. Pokud by ovšem 30% clo bylo zavedeno, nejvíce by poškodilo české výrobce elektronových mikroskopů, proudových motorů a telefonů.

Podle Lukáše Kovandy jsou elektronové mikroskopy, například od brněnské firmy Thermo Fisher Scientific nebo turnovského podniku Crytur, jednou z hlavních vývozních položek do USA. Velmi citelně by clo zasáhlo také společnost PBS z Velké Bíteše, která je jediným českým výrobcem proudových motorů. Negativní efekt by pocítili i výrobci telefonů, které jsou vůbec největší položkou českého exportu do USA.

Které tuzemské firmy by dnes ohlášené Trumpovo 30procentní clo na dovoz z Česka poškodilo nejvíce? Třeba výrobce mikroskopů nebo proudových motorů – ti už se stěhují do USA



Prezident české stomatologické komory Roman Šmucler seznal, že představitelé Evropské unie nejsou ochotni vést dialog se Spojenými státy. „EU je plná levicových aktivistů. Trump tedy utahuje šrouby. Vybrali jsme si sami,“ napsal Šmucler na X s tím, že Evropská unie samotná není ochotná ukončit politiku vysokých cel vůči Spojeným státům americkým.

