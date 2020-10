Trumpovi stačí tato věc, aby drtivě smetl Bidena. Budou se průzkumy opět mýlit?

S blížícími se americkými volbami se stále více objevují průzkumy, dle kterých by měl být příštím prezidentem Joe Biden. Známý agregátor volebních průzkumů Projekt FiveThirtyEight dává Bidenovi 89% pravděpodobnost vítězství. Donaldu Trumpovi ovšem stačí jedna věc k drtivému obratu, která by mohla změnit celé volby. Vypadá nepravděpodobně, ale dle volebního průzkumu, který se před čtyřmi lety nemýlil, není vyloučena.

Za pár dní si Amerika vybere nového prezidenta. Hlavními kandidáty je za republikány Donald Trump, který obhajuje mandát, a Joe Biden za demokraty. Jak se blíží volební noc, tak se frekvence vzájemných útoků kandidátů zvyšuje, stejně tak jako atmosféra. Podobně to bylo i před čtyřmi lety. To, co se opakuje i po čtyřech letech, je to, že průzkumy nedávají Trumpovi šanci na vítězství. Ve většině průzkumů má navrch Biden, stejně tak jako před čtyřmi lety měla navrch Hillary Clintonová. Ačkoliv vyhrál Donald Trump, tak více hlasů od voličů dostala Hillary Clintonová, v USA se totiž volí nepřímo skrz systém volitelů.

Projekt FiveThirtyEight, neboli 538, je americký agregátor volebních průzkumů. Dle popisu funguje tak, že berou data ze všech volebních průzkumů a provedou 40 000 simulací, z nichž vypadne nějaký výsledek. Ten rozhodne, zda v jednotlivých státech vyhraje ten či onen kandidát, z čehož se poté vytvoří celkový výsledek. Tato webová stránka, která je mimochodem pojmenována podle počtu volitelů ve Spojených státech, je často přebírána médii.

Stránka fungovala i v roce 2016, tedy v roce, kdy Donald Trump zvítězil poprvé. Tehdy projekt uváděl pravděpodobnost, že vyhraje právě republikán Trump 28,6 %, zatímco Hillary Clinton obdržela 71,4 %. Po volbách se na projekt snesla vlna kritiky, šéfredaktor Nate Silver se v eseji vydané na stránkách 538 bránil tím, že tito kritici nejsou schopni rozlišit mezi pravděpodobností 70 % a 100 %, což vytýkal on sám jiným mediím.

Předpověď pro rok 2016.

Pokud se podíváme na současnou předpověď pro blížící se volby, tak zde je uváděna pravděpodobnost vítězství Donalda Trumpa pouhých jedenáct procent, zatímco oponent Joe Biden zvítězí s jistotou osmdesáti devíti procent. To je vidět na následujícím obrázku.

Jak ale praví obrýlená lištička, která symbolizuje nápovědu, tak pokud čtenář označí některý ze států z interaktivní mapy, tak se tím změní pravděpodobost výhry jednoho či druhého kandidáta v tomto státě. Nejen to, kromě změny v samotném státě to ovlivní i zbytek země. To je možné si ověřit například u Michiganu. Ten byl již od devadesátých let státem, kde vyhrávali demokraté.

V roce 2016 to ovšem pomohlo Trumpovi změnit, když zde zvítězil rozdílem pouhých dvou desetin procenta hlasů. Když si tedy čtenář na interaktivní mapě označí některý ze států, tak tím změní pravděpodobnost vítězství jednoho či druhého kandidáta. Pokud označíme Michigan, kdy pravděpodobnost vítězství změníme z Bidena na Trumpa, tak to změní i výsledky ostatních států v zemi. To kvůli tomu, že server předpokládá určitý výsledek v Michiganu, který favorizuje Bidena, ten zde vítězí ve všech posledních průzkumech z poslední doby. Pokud by zde vyhrál Donald Trump, tak by to znamenalo, že i v ostatních státech by měl být oblíbenější, než říkaly průzkumy, a tedy by měl mít lepší výsledek. Stačí malá změna a vše je jinak. V této situaci to ukazuje, že Trump má najednou 87% pravděpodobnost výhry, zatímco Biden 13%.

Drtivá většina průzkumů ovšem ukazuje, že Donald Trump v Michiganu nevyhraje. To se ovšem dělo i před čtyřmi lety. Byl tu však jeden průzkum, který předpovídal vítězství Donalda Trumpa a to průzkum od Trafalgar Group. Ti i v současné době upozorňují na to, že všechny průzkumy v Americe nepočítají s jednou věcí, a to s „Social-desirability bias“ neboli předpojatost sociální touhy, což je druh zkreslení odpovědi, kdy respondenti průzkumů odpovídají na otázky způsobem, který bude pro ostatní příznivý. Jde tedy o to, že se stydí či bojí dát najevo sympatie tomu či onomu kandidátovi, například právě Donaldu Trumpovi, což se týká i průzkumů, ve volbách mu to ovšem hodí. Právě na to Trafalgar Group upozorňuje. Ve středu zveřejnili na svém webu průzkum, dle kterého by po zohlednění výše zmíněného zkreslení, měl Trump v Michiganu zvítězit o dvě a půl procenta.

Leaning zde znamená, že se respondenti k tomu či onomu kandidátu přiklánějí, ale nejsou si jím na sto procent jistí. Jo Jorgensen je kandidátka za Libertariánskou stranu a ačkoliv ten hlavní souboj vždy probíhá mezi republikány a demokraty, tak se do klání zapojují i menší strany, ať již výše zmíněná Libertariánská strana, tak například i Zelená strana.

