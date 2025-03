Trumpovo citlivé místo. Pozadí hádky se Zelenským odkryto

„Zlom v té diskusi přišel v okamžiku, kdy Zelenskyj začal vypočítávat, kteří američtí prezidenti ve své funkci věřili Vladimiru Putinovi. Přitom padlo jméno Donalda Trumpa,“ řekl bezpečnostní analytik Milan Mikulecký ve vysílání CNN Prima News a dodal, že právě v této chvíli byla z výrazů tváře amerického prezidenta a jeho viceprezidenta J. D. Vance jasně patrná nelibost.

Trump má na Zelenského pifku

Roman Joch, politický komentátor, se domnívá, že k roztržce mezi Trumpem a Zelenským nemělo dojít. „Trump je velice ješitný člověk, egoista, všechno vnímá osobně. Má dodnes pifku za to, že když byl poprvé prezidentem, demokraté využili jeho rozhovoru se Zelenským proti němu, následoval jeho první impeachment,“ připomněl Joch snahu o odvolání Trumpa z postu prezidenta v jeho prvním období v Bílém domě. „Má vůči Zelenskému antipatii,“ zdůraznil Joch.

Evropa se musí postavit na vlastní nohy

Dohoda o právu těžby strategických surovin na Ukrajině, kterou by USA získaly, by podle Jocha pro Ukrajinu byla dobrá. Trumpovi vyčítá, že si Zelenského pozval, ale nechoval se k němu jako dobrý hostitel. „Prezident Zelenskyj to možná měl skousnout. Ukrajina potřebuje americkou pomoc více než Amerika Ukrajinu,“ připustil politický komentátor a dodal, že my Evropané se už konečně musíme postavit na nohy a dramaticky vyzbrojit naši obranu. „Amerika nás za tohoto prezidenta nevnímá jako silného hráče,“ objasnil Joch.

V Kremlu se musejí válet po podlaze a otevírat šampaňské

„Viděli jsme katastrofu,“ soudí o výsledku pátečního jednání Trump–Zelenskyj bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „Bylo to něco, co se může odehrát, ale za zavřenými dveřmi. V Kremlu se musejí válet po podlaze a otevírat šampaňské,“ domnívá se Mikulecký.

Podle jeho názoru lidé z Trumpovy administrativy nemají současnou ukrajinskou reprezentaci rádi. Republikáni totiž nemohou Zelenskému zapomenout, že podpořil Joea Bidena. Pokud jednání mají pokračovat, není možné jednat ve stávajícím složení.

„Prezident USA se asi bohužel nezmění,“ zdůraznil Mikulecký. „Ukrajina potřebuje Spojené státy,“ podpořil analytik svého předřečníka. „Spojené státy v tuto chvíli nepotřebují tolik ani Ukrajinu, ani Evropu. Tak by určitě bylo namístě poslat jiného vyjednavače,“ domnívá se Mikulecký.

Jako alternativní vyjednavač se podle něj nabízí například generál Zalužnyj, který má u republikánů velmi dobré jméno. „Je ale otázka, zda by Zelenskyj v rámci vnitropolitického boje na Ukrajině něco takového dopustil,“ zamyslel se bezpečnostní analytik.

