Tu směrnici EU jsme povinni převést do naší legislativy, přiznala na PL Maláčová znepokojeným čtenářům

„Co na tom ministerstvu děláte? Proč nejste schopná (dle vašeho vyjádření) od ledna zavést paušální daň? Podporujete její zavedení?“ zeptal se jeden ze čtenářů.

„Paušální daň byla vládou schválena dne 29. 6. 2020. Její schválení a zavedení nezávisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale na souhlasu celé vlády. Podařilo se prosadit limit 800 tisíc korun. Souhlasím s podporou malých živnostníků a s administrativním zjednodušením jejich života a tedy i se zavedením paušální daně,“ odvětila Maláčová.

Další otázka se týkala minimální mzdy. „Chtěla bych se zeptat, kam se obrátit, když vám zaměstnavatel nevyplácí ani minimální mzdu? Máte jako zaměstnanec nárok na její zpětné dorovnání a hrozí zaměstnavateli nějaký postih?“ ptala se jedna ze čtenářek.

„V případě, že Vám zaměstnavatel nevyplácí ani minimální mzdu, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce, který Váš podnět prošetří a u zaměstnavatele provede kontrolu. V případě zjištění porušení zákonných povinností mu samozřejmě hrozí sankce,“ odvětila Maláčová.

„Chtěla bych se zeptat, jestli bude dán dodatečně matkám, které byly na mateřské a po roce šly do práce, doplatek v hodnotě 80 tis. Kč. Přijde mi velmi nepoctivé, aby maminky, které, ať už z jakéhokoliv důvodu, musely začít v roce miminka pracovat, měly jiné podmínky než maminky, co sedí s dětmi doma. Já osobně jsem se musela po roce vrátit z důvodu zachování pracovního místa. Nerozumím tomu, proč mám vydělávat a odvádět finanční prostředky do společné kasy na to, aby příspěvek byl poskytnut maminkám, co jsou s dětmi doma. Musela jsem si zařídit hlídání, spoustu věcí a práce navíc přešlo na celou rodinu. Myslím, že si zasloužíme mít stejné podmínky,“ ptala se jedna ze čtenářek serveru.

„Jak jistě víte, navýšení rodičovského příspěvku (RP) na celkovou sumu 300 tisíc Kč bylo do zákona o státní sociální podpoře včleněno novelou platnou od 1. ledna 2020. Na toto navýšení měli nárok všichni, kteří k tomuto dni RP pobírali, byli tedy aktivními příjemci. Návrat do práce pro rodiče neznamená to, že o doplatek automaticky přijde. Délku a výši čerpání RP si podle daných pravidel nastavuje sám rodič, čemuž lze přizpůsobit i to, že např. nastoupí do zaměstnání na částečný úvazek a v pobírání RP bude pokračovat. O změně, která 1. ledna 2020 vstoupila v účinnost, byli všichni rodiče pobírající RP včas informováni prostřednictvím dopisu od Úřadu práce ČR. V něm byli také informováni o tom, komu bude tato dávka navýšena a za jakých podmínek (aktivní pobírání RP). Byli také informováni o způsobech provedení změny v měsíčním čerpání této dávky tak, aby podmínce aktivního pobírání v měsíci lednu 2020 vyhověli,“ zmínila ministryně.

I další dotaz pak směřoval k rodičovské. „Je pravda, že chcete povinně zavést nepřenosnou rodičovskou? Proč to nenecháte, jak to je? V praxi má za vás zaměstnavatel většinou záskok a když se budete chtít vrátit třeba na dva měsíce, a pak zase jít na rodičovskou, nebude v tom hrozný zmatek? A jak dlouho by ta nepřenosná rodičovská měla trvat? Šafránková taky ve svém článku píše – ‚Nebudete chtít za půl roku po porodu nastoupit do zaměstnání a dát své děti na celý den do jeslí a školek, kde se jim dostane té ‚správné‘ socializace? Přijdete o peníze.‘ – To je pravda? Chcete krátit rodičovskou?“ ptal se Maláčové další tazatel.

„Nepřenosná rodičovská, na kterou se ptáte, souvisí se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, s tzv. work-life balance směrnicí. Jakožto členský stát EU jsme povinni tento právní předpis obsahující řadu opatření převést do naší národní legislativy. V současné době na ministerstvu probíhají jednání o zapracování těchto opatření. Nejzazší termín pro zakomponování směrnice je stanoven na 2. 8. 2022. A já udělám maximum pro to, aby se nám do té doby podařilo upravit současný systém tak, aby byl pro rodiče přínosný a skutečně přispěl k efektivnímu sladění osobního a pracovního života,“ odvětila ministryně.

Další tazatelka se rovněž ptala na mateřskou a rodičovskou. „Proč měnit systém vyplácení mateřské a rodičovské? Jen kvůli EU? Když bude dávka vázana na příjem, není třeba ho nejdříve zvýšit, aby u nás byly mzdy jako třeba v západních zemích nebo třeba v Německu? Navíc teď každý ví, kolik dostane. A jak by se změna dotkla živnostníků? Ti by na to zase dopláceli, že? A proč nutit rodiče, aby se povinně vystřídali? Někteří tak činí už teď a i ti, co tak nečinní, se přeci mohou starat dobře. Třeba manžel, když přijde z práce, nebo o víkendech. A jak si to představujete v praxi? To se mám jako na dva měsíce vrátit, zaměstnavatel propustí můj záskok a pak jej zase bude hledat? Protože nebude mít na to nás platit obě,“ zeptala se.

„Změna v systému vyplácení mateřské a rodičovské, na kterou se ptáte, souvisí se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, s tzv. work-life balance směrnicí. Jakožto členský stát EU jsme povinni tento právní předpis obsahující řadu opatření převést do naší národní legislativy. V současné době na ministerstvu probíhají jednání o zapracování těchto opatření. Nejzazší termín pro zakomponování směrnice je stanoven na 2. 8. 2022. A já udělám maximum pro to, aby se nám do té doby podařilo upravit současný systém tak, aby byl pro rodiče přínosný a skutečně přispěl k efektivnímu sladění osobního a pracovního života,“ odpověděla Maláčová.

Řeč se stočila i na důchody. „Paní ministryně, prosím o sdělení, proč se nevalorizuje část důchodu, ze které se přepočítává důchod pro pracující důchodce. Mám takovou zkušenost, že hodně pracujících důchodců neplatí sociální pojištění, neboť jim nestojí za to následný přepočet důchodu, který vychází z nevalorizované části důchodu v době přiznání důchodu. Dělají správně, proč by platili 2 až 3 tisíce měsíčně, když se jim za 360 dní zvedne důchod o 70-80 Kč. Chápu dobře, že nechcete, aby se naplňoval důchodový fond o platby za pracující důchodce, nebo se jen při valorizaci na to zapomíná,“ ptal se další tazatel.

A ministryně mu dala za pravdu. „Souhlasím s Vámi, že práce v důchodu se musí vyplatit. Je nepřijatelné, aby důchodci na stará kolena platili pojistné a nic z toho neměli. Už dnes sice zákon umožňuje, aby si i penzista mohl slušně přivydělat a projevilo se to i na jeho penzi, ale je to všechno tak složité, že tomu nikdo nerozumí. Výpočet důchodu se tedy musí výrazně zjednodušit. A také chci, aby Česká správa sociálního zabezpečení lidi pravidelně informovala o tom, jaký důchod mohou očekávat a co mají dělat pro to, aby jejich byl co nejvyšší,“ uvedla.

„Vláda opět jedná o navýšení důchodů, to je vstřícné gesto, protože mnoho věcí rapidně podražilo. Nelze však do nekonečna odsouvat nerovnost v důchodech žen a mužů v průměru o 2000 Kč, to je pro ženy v důchodu velká položka. Budete se tímto problémem zabývat, aby byl konec této sociální nerovnosti?“ ptala se další uživatelka.

„Nižší důchody pečujících, zejména žen, jsou jednou z mých priorit v rámci připravované důchodové reformy. Hlavním důvodem nižších důchodů českých seniorek je nedoceňování předchozí péče o jejich blízké, zejména výchovy dětí. A jsou to děti, které jednou budou odvádět pojistné a zajišťovat tak zase financování našich důchodů. Náš průběžný důchodový systém by tedy měl oceňovat jak ty, kteří jsou celý život zaměstnaní, tak ty, kteří část života věnovali výchově dětí a obětovali svou kariéru,“ odvětila Maláčová.

„Jak to, že i když mám ukončené vzdělání maturitou, nedosáhnu ani na těch 15.000 Kč? Zastaví se to na 14.603 Kč,“ uvedla další tazatelka.

„Důchody by měly být rozhodně mnohem vyšší,“ míní ministryně. „Víte, myslím si, že kdo poctivě pracuje, má mít slušný život. A kdo celý život dřel, má mít férový důchod. Proto jsem každý rok, co jsem ve funkci, prosadila rekordní navýšení důchodů a v rámci Komise pro spravedlivé důchody připravuji i další změny. Chceme, aby minimální důchod v České republice výrazně vzrostl – klidně i několikanásobně. Chceme, aby ženy, co obětovaly část své kariéry kvůli výchově dětí, měly konečně pořádné a spravedlivé důchody. A chceme každoročně zvyšovat důchody tak, aby se důchodci nepropadali do chudoby,“ uzavřela Maláčová.

