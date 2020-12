Tumáš holí u Lidlu! Až přes parkoviště! Babiš hrozí zavřením a kraj Prahy exploduje

reklama

"IKEA Zličín právě teď. K čemu regulace počtu nakupujících, když se ve finále shromáždí v nekonečné frontě na kasu??? Uff," poznamenal Prorok a přidal obrázek z nákupního centra.

Jeho snímku si všimla i členka Rady ČTK Angelika Bazalová. "V IKEA Zličín je prý fronta u pokladen přes celý samoobslužný sklad až kamsi k porcelánu," podotkla. "Půlka lidí se vrhla do nákupních center, protože bylo měsíc zavřeno. Druhá půlka tam běží proto, že hrozí, že se znovu zavřou. A pak jsou tady ti, co nad přecpanými obchoďáky pohoršeně kroutí hlavou, protože mají zimních bot dost," podotkla také k nákupním centrům a jejich vytíženosti Bazalová. Není výjimkou ani to, že lidé, kvůli tomu, že nákupní centra musí omezovat počty návštěvníků na prodejní plochu, čekají na parkovištích, než jsou vpuštěni do obchodů.

K hádce mezi seniory pak dokonce došlo v pražských Letech na Praze - západ. A to kvůli parkovacímu místo. Na místo dokonce museli vyjet policisté a zdravotníci, a to kvůli tomu, že jeden senior napadl druhého francouzskou holí. Udeřil jej do oblasti hlavy, píše server TýdeníkPolicie.cz.

Muž byl následně po ošetření tržné rány pod okem také transportován do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze, a to kvůli podezření na otřes mozku.

Horší PES

O možném zpřísnění nedávno uvolněných restrikcí vlády se opět hovoří kvůli zvýšení indexu rizika systému PES z 57 na 64 bodů, což již odpovídá čtvrtému stupni restrikcí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve avizoval, že pokud se čísla indexu zhorší tři dny po sobě, pak nastane opět přechod na vyšší stupeň rizika a opětovný uzávěr mnoha činností. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vláda hodlá situaci řešit na svém pondělním zasedání.

Naproti tomu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na sociální síti Facebook kroutil hlavou nad nezodpovědností některých lidí, kteří nedodržují dvoumetrové rozestupy a i jinak porušují vládní opatření určená na boj proti covidu.

„Tohle nebude populární příspěvek. S hrůzou jsem sledoval reportáže i zprávy o tom, jak lidé nedodržují nařízení. Dokonce i tak, že musí policie zasahovat na jednom místě opakovaně. Nechápu, kde se v některých lidech bere nezodpovědnost a arogance vůči všem, které pandemie postihla. Mnoho lidí bohužel přišlo o své blízké, dalším zasáhl covid do jejich podnikání,“ rozzlobil se Hamáček na sociální síti Facebook.

K obezřetnosti nabádal své spoluobčany ministr Blatný již v neděli.

„Index rizika vzrostl. Aktuálně je na hodnotě 64. Jak dlouhodobě upozorňuji, situace je křehká, a proto je opravdu důležité dodržovat nastavená opatření. Podle čísel v dalších dnech se rozhodneme jak dál. V pondělí zasedá vláda a jistě to bude jedno z hlavních témat. Nárůst indexu rizika je dán dvěma faktory: mírným nárůstem relativního podílu pozitivních případů a dále navýšením reprodukčního čísla. Aktuální hodnota R je rovna 1,02. Navýšení nad 1 je tedy velmi malé, jen dvě setiny. Vydržme a nepolevujme v zodpovědném chování,“ požádal Blatný své spoluobčany na Twitteru.

Ostrými slovy na adresu svých spoluobčanů pak nešetřil předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

„Já vůbec nemám pocit, že bychom byli zklidnění,“ pokáral ve svém pravidelném souhrnu „Čau lidi“ občany premiér Andrej Babiš (ANO). A v nepříliš optimistickém tónu avizoval, že nenese dobré zprávy a dneska „se nám to fakt líbit nebude“. Rozlítilo ho například zjištění, že lidé přímo na vánočních trzích konzumují langoše a trdelníky, což vláda zakázala. A nejen to. Velmi ho zarazila i nelegální párty v centru Prahy. Situaci by dle něj měl začít řešit pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Co vlastně dělají pro občany Prahy? No, asi moc ne,“ rozčílil se předseda vlády na vedení Prahy a ukázal i na její rozpočet.

