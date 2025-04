Turek a Írán. Milion chvilek chtěl vysvětlení, tak ho dostal

Jak v minulých dnech upozornily ParlamentníListy.cz, novinářka Sabina Slonková v rozhovoru pro Český rozhlas naznačila, že se íránský režim snaží ovlivňovat českou politiku – mimo jiné i prostřednictvím europoslance Filipa Turka. Již dříve na serveru Neovlivní.cz uvedla, že Írán podle ní podporuje dezinformační operace Ruské federace a v České republice hledá potenciální kontakty mezi politickými hráči, kteří by mohli napomoci jeho zájmům.

Slonková tvrdila, že čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek byl ve styku s íránskou ambasádou. V rozhovoru pro Český rozhlas tuto tezi dále rozvedla. Zmínila také Turkovo překračování rychlosti na dálnici a naznačila, že zveřejnění fotografie tachometru mohlo sloužit k odpoutání pozornosti od kontaktů s íránskou stranou.

„Úplně nechci pana poslance podezřívat, že tu fotku s tachometrem zveřejnil schválně, aby odpoutal pozornost od těch íránských schůzek, ale faktem prostě je, že rychlá jízda je pro pana Turka poněkud bezpečnější téma a půda, kde se cítí, když se návštěvám vyhýbá,“ uvedla Slonková.

Rovněž připomněla, že Turek se setkal s íránským velvyslancem v Praze. I když podle Filipa Turka a bývalého prezidenta Václava Klause šlo o zdvořilostní návštěvu, Slonková tuto verzi zpochybnila. Podotkla, že současný íránský velvyslanec působí v Česku již dva roky a jeho pověřovací listiny přebíral ještě prezident Miloš Zeman.

Slonková prý od Turka chtěla mino jiné vědět, zda na íránské ambasádě jednal o možném vstupu do uskupení BRICS. A na tuto otázku prý Turek jednoznačně odpověděl, že o tom nejednal. Ale české tajné služby mají podezření, že by se Írán mohl pokusit nějak ovlivnit blížící se parlamentní volby u nás.

„Ta podezření mluví mimo jiné o tom, že Írán ve spolupráci s Ruskem se pokusí zasáhnout do českých voleb a hledají jakési spojence, přes které by to teoreticky mohli provádět. Ta uskupení, která si vyhlédli, tak mohou být i např. Motoristé,“ nechala se slyšet Slonková.

Sabina Slonková se dokonce pouštěla do spekulací, že možná Filip Turek záměrně rozpoutal aféru s rychlou jízdou po dálnici, aby odklonil pozornost od svých kontaktů s Íránem.

Europoslanec Turek se v tomto směru vyjádřil pro Český rozhlas. Jednoznačně popřel, že by se na čemkoli podobném podílel, a pokud o tom kdokoli spekuluje, Turek to vnímá tak, že se jen snaží poškodit jeho dobré jméno. „Nikdo za mnou osobně nikdy nepřišel s nabídkou jakéhokoli ovlivňování, ani finančního. A to ani z Ruska, Íránu či jakékoli jiné země,“ zdůraznil Turek.

V pořadu Českého rozhlasu zazněl i výrok youtubera Patrika Kořenáře, který tvrdí, že se k němu dostal materiál z prostředí tajné služby o schůzkách některých českých politiků s íránskou stranou.

Ve sporu o údajné kontakty s íránskou stranou vystoupil na veřejnosti také spolek Milion chvilek. Ve svém prohlášení na sociálních sítích napadl europoslance Filipa Turka a šéfku KSČM Kateřinu Konečnou. „Kateřina Konečná, Filip Turek a další se scházejí se zástupci íránského režimu – země, která roky podporuje teroristy a nedávno podepsala strategické partnerství s Putinovým Ruskem,“ uvedl spolek na svém facebooku.

Následně upozornil na činnost českých tajných služeb a na možné bezpečnostní riziko: „České zpravodajské služby současně vyšetřují podezření, že se Írán pokusí ovlivnit nadcházející volby do Sněmovny prostřednictvím vlivových operací a dezinformačních kampaní.“

Milion chvilek proto vyzval vládu a prezidenta k odtajnění obsahu jednání: „Proto požadujeme, aby byl obsah jednání Turka a Konečné s Íránem bezodkladně odtajněn! Výzvu vládě a prezidentu ČR k odtajnění informací v naléhavém veřejném zájmu. Věříme, že otevřenost a transparentnost jsou základními pilíři důvěry mezi státem a společností,“ doplnil.

Na obranu europoslance Filipa Turka vystoupil šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Připomněl, že Filip Turek je oficiálním členem delegace Evropského parlamentu pro vztahy EU – Írán a že jeho setkání s íránským velvyslancem proběhlo v rámci oficiálních diplomatických aktivit.

Macinka tak reagoval na slova lidoveckého poslance Pavla Bělobrádka, který Turka v nedělní Partii Terezie Tománkové kritizoval. Bělobrádek uvedl, že když byl místopředsedou vlády, nikdy by jej nenapadlo se s představitelem Íránu setkat.

Petr Macinka na to reagoval ostře: „Kdybych já byl někdy místopředsedou vlády jako pan Bělobrádek, nikdy v životě bych v této (ani jiné) roli neodjel kolaborantsky legitimizovat sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu a osobu šíleného pana Posselta, jak to učinil právě on...“

A zdůraznil: „Jeden dělá, co je jeho oficiální prací, zatímco ten druhý – ačkoli to v agendě nemá – napomáhá legitimizovat cizácké zájmy, které se dlouhodobě snaží poškodit naši zemi.“

