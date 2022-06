Tvrdá hádka z jedné kandidátky: Pirátka a stanař kvůli manželství menšin. „Až mi nějaký svazák zakáže říkat muž a žena...“

reklama

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli Olga Richterová (Piráti), senátor za STAN Zdeněk Hraba, poslanec za ANO Patrik Nacher a sociální demokrat Tomáš Petříček. Debatovali o tom, zda je správné zavádět institut manželství skutečně pro všechny, či by se tak měl nazývat jen svazek muže a ženy.

To, zda „manželství pro všechny“ Parlamentem ČR projde, není jisté. Piráti zákon důrazně podporují, ale kupříkladu lidovci se většinou staví proti a další vládní strany jsou v této otázce rozpolcené. Prezident Miloš Zeman dal najevo, že by takovýto zákon vetoval. Naopak by podpořil ústavní zákon zakotvující manželství jako svazek muže a ženy.

Richterová ale trvala na tom, že tento zákon, to jest zavedení manželství pro všechny, považuje za zásadní, protože i covid ukázal, že stejnopohlavní páry s dětmi jsou oproti normálním manželstvím v nevýhodě. „Bavili jsme se také o tom, že řada konzervativních vlád k tomu přistoupila. Katolické Irsko i Španělsko,“ upozornila.

Petříček se tady vyjádřil stejně jako Richterová a konstatoval, že narovnání práv homosexuálů a heterosexuálů mohlo proběhnout už před lety a je škoda, že Česko stále má tento rest. „Tady jde o obsah, a ne o nějakou kulturní válku,“ zdůraznil Petříček s tím, že stejnopohlavní páry v Česku zkrátka a prostě žijí a legislativa jen dobíhá tento stav.

„To je stejné, jako bychom si řekli, že v rámci zrovnoprávnění žen a mužů budeme ženám klidně říkat muži. Komu by to ublížilo? Nikomu, ale je to symbol. Pojem manželství je zažitý, ale v tom boji o název svazku vůbec nejde o práva. Zrovnoprávnění podpořím, změnu názvu ne,“ zdůraznil Hraba.

„Já jsem sám přišel s návrhem narovnání práv, ale bez změny názvu, a to, co se kolem strhlo, ani ne od té komunity samotné, ale od těch aktivistů, jak se na mě vrhli, že to rozmělňuju, tak jsem to nakonec radši ani nepředložil,“ poznamenal Nacher.

„Myslíte iniciativu Jsme fér?“ zeptala se moderátorka Terezie Tománková.

Celou debatu naleznete zde

„Ano,“ přitakal Nacher. „Už jme mohli mít narovnána práva před třemi lety, bez změny názvu. Za to, že to nemáme, poděkujte aktivistům,“ dodal poslanec ANO.

Richterovou však nepřesvědčil. Pirátská poslankyně upozornila, že všechny instituce se v čase vyvíjejí. Před několika stovkami let platilo, že manželka je v podstatě majetkem muže, což už dnes neplatí. „Je pro mě otázkou, jestli se jen někdo nesnaží zastavit běh světa,“ naznačila Richterová.

A tady se důrazně ozval senátor Hraba.

„Ten cíl je tu instituci (manželství) zbořit. Destruovat ji. A pokračovat dál. Já se nechci dožit toho, že nějaký svazák navrhne zrušit označení muž a žena, že si budeme říkat osoba jedna a osoba dvě,“ zlobil se. „Ten, kdo chtěl žít v manželství, tak stejnopohlavní páry už se mohly vzít např. ve Španělsku. Proto já tady budu vést ten boj s těmi aktivisty o zachování tradičních institucí,“ zdůrazňoval dál. „Podstatou manželství je vybudování rodiny,“ konstatoval Hraba.

Nacher prohlásil, že se ve studiu všichni shodují na tom, že lze narovnat práva všech lidí, ale ten, kdo chce i změnu názvu, tlačí na pilu až tak moc, že nakonec nebude shoda nalezena. Stávající Poslanecká sněmovna je svým složením spíše konzervativní, pročež je jasné, že návrh se změnou názvu toho svazku neprojde. Stejnopohlavním párům by podle něj pomohlo, kdyby jim byla narovnána práva beze změny názvu onoho partnerského svazku.

Dal ještě jeden příklad. Poukázal na to, že dnes už ve sportu závodí i „muži“, kteří o sobě řeknou, že jsou „trans“, a pak porážejí ty ženy.

Richterová oponovala, že spojuje dvě různé věci – ale Nacher trval na tom, že jde v principu o jedno a to samé téma.

Petříček téma uzavřel s tím, že „by bylo dobré narovnat práva stejnopohlavních párů s právy heterosexuálních párů“ – a že podle něj „teď je třeba přejít k důležitějším otázkám“.

„Toto je také důležité,“ ozvala se Richterová.

Moderátorka pak předestřela diskusní téma – inflace. Ta v Česku dosáhla výše 16 %.

Richterová oznámila, že vláda 22. června projedná tzv. sociální energetický tarif, který pomůže lidem. Poté znovu vyzdvihla fakt, že vláda rozšířila příspěvek na bydlení a hodlá zjednodušit podání žádosti o tento typ pomoci.

Senátor Hraba připomněl, že česká ekonomika se bude muset změnit. „Obávám se, že se nevyhneme dočasnému opuštění burzy v Lipsku a nějaké nacionalizaci ekonomiky,“ poznamenal senátor.

„Je to tak,“ ozval se Nacher.

A poté se do vlády pustil. Vláda pětikoalice, tedy vláda ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů přešlapuje na místě a zaklíná se tím, že se Česko „nesmí zadlužovat“. „Ale naše zadlužení je šesté nejnižší v EU, tak na co si tady jako hrajeme?“ kroutil hlavou Nacher.

Richterová namítla: „Je třeba mít na paměti českou dluhovou brzdu, které nesmíme dosáhnout, protože jinak bychom museli omezovat zásadní služby státu. Já jsem i pro plošnou pomoc, ale musíme na to najít zdroje!“ volala Richterová.

Zdůraznila, že už v roce 2014 se mohla rozvíjet dostavba Dukovan a Temelína, ze kterých by potom plynulo víc elektřiny pro Česko. „Krom toho také vlády ANO a ČSSD nemusely Česko 8 let tak rychle zadlužovat, a teď by bylo k dispozici víc prostředků, s nimiž by bylo možné pomoci lidem,“ řekla Richterová.

„Tahle přestřelka prostě ukazuje, kde jsme. Řada evropských zemí už má funkční systém pomoci občanům. Třetina všech příjmů českých domácností půjde na bydlení, kvůli nárůstu energií a dalším poplatkům. Proto já spíš vnímám, že ta pomoc lidem je pomalá. Energie nejsou běžnou komoditou. Je to veřejný statek, jako voda. My tady máme společnost ČEZ. 60 % elektřiny lze stáhnout z lipské burzy a prodávat elektřinu za regulované ceny. My to navrhujeme od loňského roku, ale nikdo nás neposlouchá. Stejné je to s DPH u potravin. Sousední státy už zvažují nulové DPH na potraviny,“ rozčiloval se Petříček.

„A paní místopředsedkyně (Sněmovny), je třeba se bavit o těch dlouhodobých opatřeních, ale to teď lidem nepomůže,“ dodal ještě místopředseda ČSSD.

Když dostal slovo Hraba, konstatoval, že státnímu rozpočtu by mohlo pomoci i zavedení sektorové daně vůči velkým prodejcům pohonných hmot.

