Ty útoky! Já a hyena? Covid: Basiková „mění výpověď“

Zpěvačka Bára Basiková si za svými výroky ze září minulého roku stojí. A je jí líto těch, kdo je špatně pochopili a myslí si o ní, že je „bezcitná hyena“. „S tím, že ta nemoc je tak vážná a umírá se na ní, s tím já jsem byla srovnaná, říkala jsem si, že to může potkat i mě nebo naší rodinu, tak to prostě je,“ uvedla v interview na CNN Prima News. Ale oběti neznevažuje. A nakonec se nechá i očkovat. Chce totiž zase cestovat. „Když je to nutné k normálnímu životu, tak to prostě podstoupím,“ je smířena umělkyně.

Svá slova ze začátku epidemie by Bára Basiková zpátky nevzala. Tehdy řekla například: „Ať už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do pr*ele! Ať už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, ať už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci!“ A zaznělo od ní také „Já chci covid.“ Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 18.5.2021) Už jsem po očkování alespoň jednou dávkou 38% Nechám se očkovat 3% Nenechám se očkovat 56% Nevím 3% hlasovalo: 2942 lidí

„Určitě ne. Nehledě na to, že spousta těch mých myšlenek a prognóz se nakonec ukázaly jako pravdivé a poukázaly na chybné kroky, které se ve vládě staly,“ stojí si Basiková za tím, co řekla. A doplnila, že není ani politik, ani žádný veřejný mluvčí. Ale média prý její názory použila a překroutila tím, že věty vytrhala z kontextu a dala je do jiných souvislostí. „To, že jsem tam řekla, že chci covid, to bylo míněno jako recese,“ oznámila a dodala, že je to zřejmé z celého textu, že se jedná o zesměšnění situace. A dále se bránila, že upozorňovala, jak absence dětí ve školách a zavřené podniky a krachy povedou k horším následkům, než jsou zdravotní rizika včetně úmrtí.

„S tím, že ta nemoc je tak vážná a umírá se na ni, s tím já jsem byla srovnaná, říkala jsem si, že to může potkat i mě nebo naši rodinu, tak to prostě je. Když je tady taková nemoc, tak můžeme umřít i my, s tím nic nenadělám. Já jsem to rozhodně nezjednodušovala nebo neznevažovala, jak se psalo,“ osvětlila zpěvačka. Bylo jí líto těch, kteří její slova špatně pochopili a považovali ji za „bezcitnou hyenu, která si neuvědomuje spoustu věcí“.

Dodala, že se opírala o kapacity z lékařství i epidemiologie, jmenovala např. kardiochirurga Jana Pirka. „Mě překvapilo, jak ty lidi na něho útočí. Přitom je to lékař s mnohaletou praxí a člověk, který skutečně v tom oboru něčeho dosáhl a něco znamená,“ řekla o Pirkovi a soudila, že Pirk o těchto věcech ví rozhodně více než někteří členové vlády.

Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

I jí covid vzal přátele a podle svých slov byla překvapená tím, kolik jich bylo. V některých zemích se dle Basikové s nemocí vypořádali lépe. Mrzí ji, že k ochraně životů se obětovaly osudy milionů dětí. „Které ztratily přes rok svého života, dětského života, který má nějaký kontinuální vývoj, má mít nějaký směr a řád. To, co dnes vidím, že jsou dnes dětské psychiatrické léčebny plné případů covidových dětí, že jim to způsobilo nejen obrovskou mezeru ve vzdělání, v tom vývoji, ale i psychické problémy, to mně přijde úplně strašný. Protože, jak se říká, děti jsou naše budoucnost,“ míní Bára Basiková. Dle jejího názoru je toto tragičtější a katastrofálnější, i když 30 000 obětí covidu nechce zlehčovat.

Situace se podle ní lepší kvůli očkování a „přirozeným vývojem“. Podotkla, že stejně tak zmizela španělská chřipka, která měla na svědomí podstatně více obětí než covid. „Zachvátila miliony životů a pak prostě zmizela,“ řekla Basiková.

Hodlá se nechat očkovat. „Chci cestovat, chci alespoň trochu cestovat jako dřív,“ zdůvodnila zpěvačka svou změnu názoru. „Když je to nutné k normálnímu životu, tak to prostě podstoupím. Také věřím lékařům, kteří o vakcínách mluví v podstatě dobře a považují to za správný směr a správné řešení,“ dodala.

Těší se, že snad alespoň akce plánované na červenec a srpen proběhnou. Ale nyní se zabývá psaním a dovede si představit, že se už ke zpívání nevrátí, protože svůj vrchol a nejbáječnější léta už zažila.

