Týrání vědců... Moravec se přeřekl a pak zuřil, že se hosté smějí

Do nedělních Otázek Václava Moravce dorazil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a stínový ministr spravedlnosti a někdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Moravec oba politické hosty rozesmál, když promluvil o „týrání vědců“. „No, já bych moc nežertoval, když se podíváme, co se děje v Rusku,“ chtěl Moravec utnout smích obou politiků. A pak vytáhl na stůl „Rodinná pouta s. r. o.“ ve Vězeňské službě ČR.

reklama

Blažek hned na úvod konstatoval, že je třeba přestat se socialistickým rozhazováním a to platí obecně, nejen u resortu spravedlnosti. V tomto resortu se škrtá půl miliardy korun.

„Já myslím, že se to neprojeví, že to nebude tak, že by se teď netopilo a nesvítilo. Nemyslím si ani, že bude někdo odcházet z Vězeňské služby. Podle našeho názoru bude dál všechno fungovat a nebude to mít důsledky ani pro život vězňů, ani na život lidí, kteří ve vězeňství pracují,“ uvedl Blažek.

Vondráček kontroval, že to vidí jinak.

„Já jsem se bavil s lidmi zevnitř a oni se dělí na dva proudy. Jedni říkají, že jim dojdou peníze v polovině roku, a druhý proud říká, že peníze dojdou v září. Tady vyčítám panu ministrovi, že málo bojoval za svůj resort a že ty vyjednané peníze nebudou stačit. Jsou to škrty jen na papíře, ale když se na to podíváte podrobně, tak ta fasáda boje proti inflaci dostane trhliny,“ upozornil Vondráček.

„Já nevím, proč trávíme hodiny a hodiny nad rozpočtem, když víme, že je to cár papíru,“ rozčílil se místopředseda hnutí ANO v jednu chvíli.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale není to cár papíru,“ oponoval Blažek. Vyložil, jak se na rozpočet dívá on.

„Teď nastupuje rozumný hospodář, což znamená konec rozhazování a konec uplácení jistých skupin voličů. My prostě nemůžeme jít tou cestou, kterou já nazývám socialismus a v jistém smyslu normalizace. Když nastupoval Gustav Husák v roce 1969, tak říkal, že dá Čechům na guláš a pivo a bude klid, ale teď na to prostě ten stát nemá,“ prohlásil Blažek.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec na to konto připomněl, že posledních 8 let vedlo resort spravedlnosti hnutí ANO a zeptal se Vondráčka, zda se mu v této oblasti zdálo vše v pořádku.

„Nikdy není úplně všechno v pořádku. Záleží, do jak velkého detailu půjdete,“ pravil Vondráček.

„Půjdu do detailu týrání vědců,“ přeřekl se Moravec.

Oba své hosty rozesmál. „No, já bych moc nežertoval, když se podíváme, co se děje v Rusku,“ chtěl Moravec utnout smích obou politiků.

A Blažek zvážněl.

„Tady je potřeba si říci, že těch podezření je vždy několik, probíhá tam i trestní stíhání i soudy, ale ty soudy nakonec odsoudily asi 2 až 3 případy za celý rok z celkem asi 12 tisíc pracovníků. Vězení je vězení, není to hotel, slouží k výkonu trestu, není k výkonu odměny, a když si vezmeme, kolik je útoků na Vězeňskou službu ze strany vězňů, tak vidíme, že je to práce nesmírně těžká a troufám si říct, že ta situace je srovnatelná se situací v zemích okolo nás. Nepředstavujte si, že to vězeňství je jako z 19., století nebo z časů Charlese Dickense,“ upozornil ministr.

„Rodinná pouta s. r. o.“ ve Vězeňské službě ČR

Moravec poté vytáhl na stůl „rodinná pouta s. r. o.“ ve Vězeňské službě ČR.

Bývalý ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal, dnes Blažkův náměstek pro vězeňství, se může podle Moravce pochlubit tím, že ve Vězeňské službě pracuje jeho bratr Lukáš Dohnal a další rodinní příslušníci. Ostatní zaměstnanci Vězeňské služby ČR si prý dělají legraci, že by se vězeňská služba mohla přejmenovat na „Rodinná pouta s. r. o.“ ve Vězeňské službě ČR. Lukáš Dohnal pracuje v odboru kontroly věznic.

„On bude z pozice náměstka pro vězeňství řešit věci, které jsou za ním a ještě na odboru kontroly ve vězeňství sedí jeho bratr?“ ptal se Moravec Blažka.

„On ten bratr je dočasně pověřen řízením, ale já jsem to nevěděl. Vím to od pátku, řeknu vám, jak to je. Budeme se o tom bavit. Nepovažuji za přijatelné, aby se bratr náměstka Dohnala Lukáš Dohnal účastnil výběrového řízení,“ uvedl Blažek.

Pak se hosté shodli na tom, že je třeba snížit počet vězňů v českých věznicích, např. zavedením domácího vězení s pomoci střežících náramků, jejichž zavedení prozatím selhalo, protože dosavadní izraelský dodavatel náramků nedokázal dodat ty počty náramků, které slíbil. Místo tisíců kusů dodal pár stovek náramků.

Nakonec Moravec vytáhl jedno číslo. V loňském roce se vymohlo za nezákonné stíhání odškodné 148 milionů korun. Je to v pořádku?

Blažek v prvé řadě zdůraznil, že spravedlnost nelze vyčíslovat penězi. Ale když už se stane, že je někdo stíhán nezákonně, je třeba ho odškodnit. A pokud byla kauza příslušné osoby probírána v médiích, poškodilo to jeho obraz v očích veřejnosti a ono odškodnění může být o to vyšší.

Psali jsme: Václav Moravec napaden. Okamura to řekl veřejně ve Sněmovně. Vzkaz ČT Cenzorova vlastní branka. Natře vědec Moravec své kolegy z ČT? „Putin vrací Rusku důstojnost.“ Petříčka u Moravce nepoznáte. Je zle „Nebudeme handlovat pozice za poslušnost!“ Havlíček a Bartoš přesunuli do ČT válku ze Sněmovny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama