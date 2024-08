U Pokrovsku je zle. Ukrajinu má spasit nová legie. Bude se jednat s Ruskem?

03.08.2024 10:48 | Monitoring

V Polsku se začíná formovat ukrajinská jednotka podobná českým legiím. Ukrajinci žijící v zahraničí se mohou do této jednotky přihlásit. Co za to dostanou? Prý třeba kvalitní výcvik. Oleh Čerkašyn, Ukrajinec, který žije na Slovensku od roku 2019, řekl listu Kyiv Independent, že plánuje vstoupit do ukrajinské legie. Do klasické armády se nehrne. Z jednoho důvodu. Ale Ukrajina nové vojáky opravdu potřebuje. U Pokrovsku je zle. Možná i proto se stále více Ukrajinců přiklání k jednání s Ruskem.