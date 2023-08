USA: Ukrajinci vědí, že nepostupují tak rychle, jak chtějí

reklama

Válka na Ukrajině pokračuje již více než 530 dní a washingtonský institut pro studium války (ISW) oznámil, že Ukrajinci podnikli jeden z útoků i na pravém, dosud okupovaném, břehu Dněpru. Podle ruských proválečných blogerů se na pravý břeh dostalo asi 6 nebo 7 člunů, každý o 7 vojácích. Tito muži prý postoupili až o 800 metrů u obce Kaziči Leheri. V této oblasti prý ještě před časem působili výsadkáři, ale ti byli přesunuti na jiný úsek fronty.

Vedoucí okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo zprávy o ukrajinském výsadku bagatelizoval a tvrdil, že ruská dělostřelecká palba ukrajinské čluny odrazila, upozornil ISW. Ruští blogeři však tvrdí, že Ukrajinci dosáhli taktického úspěchu a podle institutu Saldo vydává informace, jaké vydává, aby nevyvolal paniku. Podle ISW však dostupné satelitní snímky dokládají také to, že se Rusům pravděpodobně podařilo udržet břeh a zatlačili Ukrajince zpět k vodě. Analytici institutu v této souvislosti přislíbili, že budou situaci na pravém břehu Dněpru v rámci možností sledovat, a pokud se ukrajinská přítomnost potvrdí, budou o tom informovat. V tuto chvíli se ale zdá, že Ukrajinci provedli jen omezený výpad.

Poradce pro národní bezpečnost John Kirby v rozhovoru pro CNN poznamenal, že Ukrajinci sami cítí, že nepostupují tak rychle, a tak daleko, jak by si sami přáli.

„Dokonce i Ukrajinci... včetně prezidenta (Volodymyra) Zelenského řekli, že nepostupují tak daleko nebo tak rychle, jak by si přáli,“ řekl Kirby v úterý Wolfu Blitzerovi v televizi CNN. „I když dělají pokroky – a oni je dělají – je to postupné a pomalé a není to bez obtíží, ale stále se snaží. Stále na tom pracují,“ pokračoval Kirby. „Na této frontě probíhají aktivní boje, rozhodně se snaží postupovat vpřed. Jak daleko se dostanou, kde to bude, jakého průlomu by mohli dosáhnout? Myslím, že to teď nikdo nedokáže říct.“

Pokud jde o vojenskou pomoc Ukrajině, Kirby uvedl, že USA budou Kyjevu nadále poskytovat vojenské prostředky, včetně odminovacího zařízení, dělostřelecké munice a vysoce mobilních dělostřeleckých raketových systémů.

Vedle výpadu přes Dněpr se podle CNN Ukrajinci rozhodli provést další útok drony na Moskvu. Podle starosty města Sergeje Sobjanina byly oba stroje sestřeleny.

„Došlo k pokusu o přelet dvou ‚bojových dronů‘ nad městem. Oba byly sestřeleny naší protivzdušnou obranou,“ uvedl ve zprávě zveřejněné na telegramu. „Jeden z dronů byl sestřelen poblíž Domodědova, zatímco druhý byl sestřelen poblíž minské dálnice,“ dodal Sobjanin.

V Domodědovu se nachází mezinárodní letiště.

Dodal, že nejsou žádné informace o obětech a na místě pracuje zásahová jednotka.

Podle BBC Rusové Ukrajince viní také z toho, že buď sami zapalují ruské náborové kanceláře, nebo k tomu nabádají některé starší občany Ruské federace.

Kancelář generálního prokurátora uvedla, že ukrajinští agenti některým Rusům telefonovali a slibovali jim, že pokud zapálí náborovou kancelář, budou jim odpuštěny dluhy, nebo jim budou navráceny úspory, které jim byly v ukradeny.

„V tomto údajném podvodu bylo obětem řečeno, že zločinci se dostali k jejich úsporám, ale pokud zaútočí na náborové středisko, dostanou své peníze zpět. … Prokuratura uvedla, že telefonáty byly uskutečněny v masovém měřítku a časově se shodovaly s ruským postupem na ukrajinské frontě. Ve svém prohlášení k údajným podvodům ruské ministerstvo vnitra zdůraznilo, že za útoky na vojenská náborová centra hrozí až 20 let vězení,“ napsala BBC.

Ve Feodosii, na Krymu okupovaném Rusy, byl 30. července zatčen školní učitel ve věku 51 let poté, co byl na náborové středisko hozen Molotovův koktejl.

