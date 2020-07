USA: „Zabijeme vás, vezmeme vám dům!“ Slavný pár, který na demonstranty vzal zbraň, přestal mlčet a řekl vše

reklama

Ke konci června obletěla celý svět fotka ze St. Louis, kde se manželská dvojice ozbrojených bělochů postavila davu demonstrantů z hnutí Black Lives Matter. Ti totiž prolomili vchod na soukromý pozemek a dvojice dostala strach o své životy a o svůj majetek.

Skupina nejméně pěti stovek demonstrantů mířila k domu starostky Lydy Krewsonové (zvolena za demokraty) s bojovým pokřikem „rezignujte a vezměte si s sebou policajty“.

Dvojice se však objevila v televizi na americkém Fox News u komentátora Seana Hannityho. „Pamatujete si dvojici ze St. Louis, Marka a Patricii McCloskey? Jejich video se stalo virálním,“ uvedl na začátek Hannity. Dále řekl, že ve videu dvojice chrání sebe a svůj pozemek poté, co demonstranti zničili vstupní bránu a skrz ni vtrhli do jejich sousedství.

Následoval záběr na dvojici, která byla v živém vysílání. „Děkuji vám oběma za to, že tu s námi jste. Vím, že s vámi o víkendu mluvil senátor Josh Hawley, protože nějaký příliš ambiciózní státní zástupce vás chce obžalovat za vaše legální zbraně. Pojďme se vrátit nazpátky. Demonstranti vylomili bránu, vyhrožovali vám a vaším mazlíčkům. Je to tak?“ zeptal se moderátor.

„Je to pravda. Bylo to šokující. Vypadalo to, že bránou prošel snad každý na světě, bylo tam 300 až 500 lidí. Přišli přímo před nás. Zrovna jsme si na terase připravovali večeři, když sedmdesát stop od nás byla probořena brána. Mezitím jsme vzali naše zbraně, když jsem ji vzal já, tak dav byl doslova třicet nebo čtyřicet stop od nás,“ vyprávěl Mark McCloskey.

„Čím vám vyhrožovali?“ vyptával se Sean Hannity. Na to odpověděla Patricie. „Říkali, že nás zabijí, že sem přijdou a vypálí náš dům, že budou žít u nás doma, po tom, co nás zabijí. Ukazovali na různé místnosti v domě a říkali, že toto bude jejich ložnice a tamto koupelna. Bylo tam opravdu hodně výhrůžek…“ vyprávěla Patricia McCloskey. Pak prý zaštěkal pes. načež vyhrožovali i zabitím psa.

„Pane McCloskey. Mluvil jsem s vámi a vy jste mi říkal, že policie o této události věděla, ale rozhodla se neukázat,“ řekl moderátor. To mu bylo potvrzeno. Prý informace o tom byla umístěna na webu a nebylo žádným tajemstvím, že k tomu dojde.

Bylo to umístěno i na facebookové stránce skupiny. „V reklamě na tuto demonstraci stálo: ‚Budeme pochodovat na dům starostky a za speciálním překvapením. Bude něco extra‘ – to ‚něco extra‘ jsme byli my. Bylo to plánované,“ popisoval muž.

V pátek se demonstranti vrátili před sídlo manželů McCloskeyových a posmívali se majitelům domu, kteří si najali soukromou bezpečnostní službu, aby chránili svůj domov poté, co se dozvěděli o další plánované demonstraci.

„Dostali jsme informaci, že se demonstranti vrátí a že se vrátí zvlášť kvůli tomu, aby zabili nás a vypálili náš dům. Začali jsme si shánět bezpečnostní službu. Bylo nám řečeno, že policii bylo nakázáno nezasahovat,“ popsal dále. „Ve čtvrtek odpoledne jsme proto začali schovávat všechny cennosti a začali si zabezpečovat náš dům,“ dodal. Protest prý však byl sice hlučný, avšak nenásilný.

„Pátek byl pro nás běžným dnem. Místní policie se zachovala statečně a my jsme navíc měli vlastní zabezpečení. Vše se stalo tak, jak by se to mělo stát. Dav byl hlasitý, ale nebylo jim dovoleno udělat něco špatného,“ uzavřel Mark McCloskey.

