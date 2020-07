USA končí s WHO. Trump s organizací „ovládanou Pekingem“ nadobro skoncoval

Spojené státy opustí Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Krok následuje po tvrdé kritice organizace od amerického prezidenta Donalda Trumpa především za její přístup během vypuknutí koronavirové krize a za to, že podle něj má být „ovládána Pekingem“. O odchodu informovaly agentury DPA a AFP a potvrdil jej i demokratický senátor Bob Menendez. Finálním dnem setrvání Spojených států ve WHO se zřejmě stane 6. červenec 2021.

Na konci května americký prezident s organizací definitivně ukončil vztahy. Na mimořádně svolané tiskové konferenci v Bílém domě tehdy WHO obvinil, že je ovládána Pekingem, a to přestože Spojené státy zaplatily na příspěvcích mnohonásobně víc než Čína. Organizaci také vyčetl, že není přístupná reformám, jež podle jeho mínění potřebuje.



Předtím organizaci ještě pohrozil trvalým zastavením amerického financování a právě i přehodnocením členství USA, pokud organizace dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. V dopisu šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi napsal, že WHO ukázala „znepokojující nedostatek nezávislosti“ vůči Pekingu a že selhala v odezvě na šíření koronaviru. Fotogalerie: - Koronavirová děkovačka na ČVUT

Měsíc před těmito výroky Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) označil za „PR agenturu Číny“.



Současné míře rozšíření viru se podle Trumpa dalo předejít a důsledky eliminovat, kdyby WHO nešířila „dezinformace“ předkládané Čínou, v níž se virus loni objevil poprvé.



Demokratický senátor Bob Menendez v reakci na aktuální opuštění WHO Spojenými státy na Twitteru informoval, že americký prezident Donald Trump o kroku již informoval Kongres, a obul se do něj, že vystoupení nechává „Američany nemocné a Ameriku osamělou“.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

Americký prezident podle agentury DPA, která informaci s odkazem na vyjádření vysokých činitelů USA a Organizace spojených národů přinesla, o kroku dopisem v pondělí vyrozuměl generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že odchod USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO) má vstoupit v platnost 6. července 2021. Psali jsme: Češi vystavili účet ke „koronakrizi“: Zdravotníci, hasiči, policisté a vědci výborně. Zato EU a WHO... Koronavirus? Blbá doba. A práce médií. Promlouvá ředitel Motola Ludvík Pandemie? Transparentní a otevřená Čína? Veřejnoprávní redaktor cupoval projev čínského prezidenta WHO? PR agentura Číny! Trump má „vysoce přesvědčivé“ informace o původu koronaviru. Číně se líbit nebudou

