USA navrhují příměří v Gaze. Dohoda vázne u Hamásu

Teroristé z palestinského hnutí Hamás 7. října 2023 vtrhli do Izraele, stovky mužů, žen a dětí zavraždili a desítky lidí unesli. Mezi zavražděnými a unesenými byli i lidé ze zahraničí.

Vedle šedesátidenního příměří navrhuje dohoda sepsaná Spojenými státy, do které nahlédla agentura Reuters, navrácení 28 izraelských rukojmí, ať už živých, či mrtvých, a zároveň propuštění 1236 palestinských vězňů a předání ostatků 180 mrtvých Palestinců.

Pokud na toto příměří přistoupí i hnutí Hamás, pak by do Pásma Gazy měla začít směřovat humanitární pomoc, kterou budou do pásma posílat Katar, Egypt a prý i Spojené státy. Pomoc bude doručena prostřednictvím Organizace spojených národů, Červeného půlměsíce a dalších dohodnutých kanálů.

Palestinská militantní skupina Hamás agentuře Reuters sdělila, že plán přezkoumává a odpoví v pátek nebo v sobotu. Britské BBC vysoce postavený představitel Hamásu řekl, že palestinská ozbrojená skupina odmítne nejnovější americký návrh na nové příměří v Gaze a dohodu o propuštění rukojmích. Server katarské televize Al-Džazíra naopak tvrdí, že Hamás jako celek na příměří přistoupí. Má to však háček. Server televize Al-Džazíra tvrdí, že zástupci hnutí Hamás nabízejí příměří v jiné podobě, která je jak pro Izrael, tak pro USA hlubokým zklamáním.

Podle ministerstva zdravotnictví, které je řízeno Hamásem, bylo v Gaze za posledních 10 týdnů zabito téměř 4 000 lidí.

Americký plán předpokládá, že Hamás propustí posledních 30 z 58 zbývajících izraelských rukojmích, jakmile bude zavedeno trvalé příměří. Izrael také ukončí všechny vojenské operace v Gaze, jakmile příměří vstoupí v platnost. Izraelská armáda také postupně přesune své jednotky.

Izraelská média citovala izraelské představitele, kteří prohlásili, že Hamás ve dvou fázích předá 10 živých rukojmích a těla 18 mrtvých rukojmích výměnou za 60denní příměří a propuštění palestinských vězňů z izraelských věznic.

Izrael trvá na tom, aby se Hamás před ukončením války zcela odzbrojil, byl rozpuštěn jako vojenská a vládnoucí síla a vrátil všech 58 rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze. Hamás odmítl požadavek na odevzdání zbraní a říká, že Izrael musí stáhnout své jednotky z Gazy a zavázat se k ukončení války.

