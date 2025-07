VIDEO Na tiskovce STAČILO! jedna otázka pořád dokola. Až to rozsekl Zaorálek

Poprvé na tiskové konferenci hnutí STAČILO! vystoupili i nejvyšší představitelé Sociální demokracie. Veřejně tím bok po boku potvrdili výsledek jednání z minulého týdne. Podrobnosti z oficiální části tiskové konference jsme přinesli ZDE.

ParlamentníListy.cz však na místě setrvaly i poté, co byly vypnuty kamery vysílající přímý přenos. Předseda hnutí STAČILO! Daniel Sterzik alias Vidlák dal po prohlášení Kateřiny Konečné a Jany Maláčové najevo, že tím oficiální část skončila a případné otázky nechť si zájemci z řad pražských novinářů řeší individuálně. „Budeme vám zde k dispozici,“ doplnil Vidlák.

V reakci na to někteří z přítomných zástupců médií začali na politiky mírně pokřikovat, ať nikam nechodí, protože mají připravené otázky. „Pane Zaorálku, pane Zaorálku, vy k tomu nemáte co říct?“ volal jeden z novinářů na přítomného prvního místopředsedu SOCDEM a exministra zahraničí.

Zaorálek spolu s dalšími se mírně usmíval s tím, že nemá v plánu odcházet a čeká na otázku, která dosud nezazněla. Vidlák se krátce ujal slova s tím, že bude neformální debatu moderovat. Vedle Daniela Sterzika, Kateřiny Konečné a Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka byl přítomen také další z místopředsedů SOCDEM Jiří Nedvěd, šéf ČSNS Michal Klusáček a europoslanec za STAČILO! Ondřej Dostál.

První dotaz mířil k tématu, které mnozí novináři a komentátoři rozebírají už týdny. Jaká je budoucnost SOCDEM po volebním spojení se STAČILO! „Zeptám se paní Maláčové a pana Zaorálka. Vy jste se spojili se STAČILO!, což má asi svůj účel. Není tam ale velké riziko, že zanikne Sociální demokracie?“ ptal se jeden z novinářů.

První si vzala slovo Jana Maláčová, která zdůraznila, že SOCDEM v prvé řadě jde o změnu poměrů v naší zemi. „Co je smyslem politické strany? Dělat politiku. Kde se v ČR dělá politika? V Poslanecké sněmovně. Jde nám o to, abychom zabránili pokračování této vlády a za druhé, abychom mohli prosazovat sociálnědemokratický program, který je z 90 procent shodný se STAČILO! Kandidujeme jako STAČILO! a chceme, aby se lidem v této zemi dařilo lépe,“ uvedla předsedkyně SOCDEM a lídryně kandidátky STAČILO! v Praze Jana Maláčová.

Fotogalerie: - Konečná a Maláčová

Lubomír Zaorálek svou odpověď na otázku, zda nehrozí zánik Sociální demokracie, reagoval jednoznačně. „Smyslem není zachránit Sociální demokracii. Smyslem je zachránit tuto zemi. Jde o život lidí v této zemi, ne o SOCDEM,“ řekl bývalý šéf české diplomacie.

„Podívejte se, co se na nás valí s nesmyslným programem nakupování zbraní. Jen proto, že nám to někdo řekl, budeme nakupovat zbraně za 400 miliard? Dělá se tu transformace společnosti bez toho, aby se s lidmi uzavřela společenská smlouva a bez toho, aby se lidem řekla pravda o tom, co je čeká. Nejde o Sociální demokracii, jde o demokracii v České republice,“ dodal Lubomír Zaorálek.

Padly i otázky na obsazení kandidátek, zvláště s ohledem na kandidáty Sociální demokracie. Jana Maláčová potvrdila, že bude jedničkou STAČILO! v Praze, Lubomír Zaorálek obsadí druhé místo ve svém domovském Moravskoslezském kraji, hned za Kateřinou Konečnou. Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd povede kandidátku v Karlovarském kraji. Kromě toho bude na kandidátkách STAČILO! po celé republice zhruba 40 členů Sociální demokracie. Podstatný je podle Maláčové návrat levicových politiků do parlamentní politiky. „Vítejte na palubě,“ sdělil Vidlák směrem k Maláčové.

Nejvíce času věnovalo několik novinářů snaze dotlačit politiky Sociální demokracie k odpovědi na otázku, jaké doporučení by dali svým voličům v případě, že by se konalo referendum o vystoupení z NATO, které má STAČILO! v programu. Všichni opakovali, že na první místě je prosazení zákona o obecném referendu, která sice předpokládá česká ústava, ale dosud ho žádná politická reprezentace nedotáhla do konce, aby se referenda mohla konat.

Celý záznam neoficiální části tiskové konference najdete ZDE:

Výše zmíněnou otázku položil známý reportér serveru Aktuálně.cz Radek Bartoníček. „Zásadní věc je to referendum o EU a NATO, takže se chci zeptat vás, paní předsedkyně a pana Zaorálka, jaké by vaše doporučení bylo pro referendum o NATO,“ ptal se Bartoníček.

„Situace je taková, že chceme prosazovat zákon o všeobecném referendu bez jakýchkoli výjimek. Opakuji pro ty, kteří se budou ptát znovu. Bez jakýchkoli výjimek, tedy včetně zahraničních a bezpečnostních otázek,“ reagovala Maláčová.

Bartoníček se však nechtěl dát odbýt. „Ale co to doporučení? Musím na tom trvat, omlouvám se! Vaše doporučení? A už budu mlčet,“ snažil se novinář Aktuálně. A přidala se i vedle něho stojící novinářka. „Mám stejný dotaz. Jaké by bylo vaše doporučení?“ tázala se.

„Pokusím se odpovědět, protože vidím, že vám na tom nějak moc záleží,“ ujal se slova Lubomír Zaorálek a pokračoval. „Jako první musíme nejdříve prosadit obecný zákon o referendu. Dnes máme i představu, že součástí budou zahraničněpolitická témata a jako první téma bychom rádi hlasovali o pěti procentech HDP na zbraně, protože to může rozvrátit sociální systém v této zemi a způsobí šok. Ptáte se na události, které nevím, zda mohou nastat. Jsme ale v situaci, kdy se mezinárodní situace mění před očima a nikdo neví, co se stane za tři čtyři roky. Má pravdu americký ministr obrany, že USA mají plány na obsazení Dánska? Nebo vidíme amerického prezidenta, který peskuje prezidenta Macrona za to, že si dovolil navštívit Dánsko. Nevím, čím se NATO stane. Nedovedu si představit setrvání v alianci, která by udělala totéž, co se stalo v roce 1968, kdy Varšavská smlouva obsadila svého vlastního člena. Doufám, že se to nestane. Vidíte ale, že jsme ve světě, kde se všechno mění. Zda jsou otázky tohoto typu na místě, budeme řešit, až taková situace nastane. EU a NATO se nám vyvíjí před očima. Jde o to mít obecný zákon o referendu včetně zahraničněpolitických témat. Kdo nevidí, že se svět dramaticky mění, je slepý,“ rozsekl téma Zaorálek.

Do třetice se na totéž jako dva předchozí ptala reportérka Novinek. „Položila bych znova tu otázku, protože mi přijde, že stále není zodpovězena. Jak byste v současné situaci doporučili, aby voliči hlasovali o NATO. Prosím všechny tři sociální demokraty,“ dodala novinářka. To se už všichni přítomní politici pobaveně usmívali. Slova se ujala Jana Maláčová a zopakovala svá předchozí slova. „Děkujeme vám za pozornost, tisková konference je u konce,“ doplnil zcela závěrem předseda hnutí STAČILO! Daniel Sterzik alias Vidlák.

