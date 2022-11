Údajně ruské rakety dopadly na polské území. Mluví se o aktivaci článku 4 o NATO

reklama

Agentura AP zveřejnila s odkazem na vysokého představitele amerických zpravodajských služeb, který chtěl zůstat v anonymitě, informaci, že dopad ruských raket způsobil na polském území výbuchy v zemědělském závodě v příhraničním městě Przewodów, zemřeli při něm dva lidé.

Mluvčí polské vlády Piotr Mueller nechtěl informaci potvrdil. Oznámil, že kvůli „krizové situaci“ je v úterý večer narychlo svolána bezpečnostní ráda státu.

I když původní zpráva uváděla, že nejmenovaný zdroj z amerických tajných služeb nemůže potvrdit zásah Polska ruskými raketami, později agentura Reuters uvedla, že vysoký činitel z americké zpravodajské služby potvrdil, ze se skutečně jednalo o dvě ruské rakety.

Že ruské rakety na území Polska zabíjely, potvrdil na Twitteru lotyšský ministr obrany Artis Pabrik. „Upřímnou soustrast našim polským bratrům ve zbrani. Zločinný ruský režim vypálil rakety, které míří nejen na ukrajinské civilisty, ale také dopadly na území NATO v Polsku. Lotyšsko plně stojí na straně polských přátel a tento zločin odsuzuje,“ napsal a v dalším tweetu uvedl, že očekává spuštění článku 4 Severoatlantické smlouvy.

Ruské ministerstvo obrany odmítlo, že by na území Polska dopadly ruské rakety. Podle agentury RIA Novosti označilo informace z polských médií za provokaci.

Česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vyjádřila podporu polskému spojenci v NATO i Ukrajině a dodala, že česká strana ověřuje informace o dopadu ruských raket na polském území. Zdůranila také, že ať už šlo o omyl, nebo provokaci, jedná se ze strany Ruska o další eskalaci konfliktu.

Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Putinem.

Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území. Ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy. — Jana Černochová (@jana_cernochova) November 15, 2022

