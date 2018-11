Udělaj z tebe blbce, zrůdu... Jiří Krampol o Nohavicovi, Zemanovi a majoru Zemanovi

Veselý herci pogratuloval k vyznamenání od prezidenta, ale jako první se pustil do jiné ceny, ceny pro Jarka Nohavicu. „Mně na tom vadí to, že si furt někdo plete... že to spojuje s politikou,“ řekl Krampol a dodal: „To je cena jako taková, já nevím, z jakého důvodu by si nevzal Puškinovu cenu.“ Pak se Veselý tématicky přesunul ke Krampolově působení v seriálu 30 případů majora Zemana a zeptal se, zda to nevnímá jako chybu. Herec odvětil, že už několikrát odpovídal, ale že si kritici představují, že tenkrát si snad role vybírali. „My jsme byli zaprvé šťastní, že vůbec něco točíme,“ řekl.

Fotogalerie: - Zemanův projev a důvěra vládě

Ze vzpomínek na dobu, kdy Krampol hrál ve filmech přešli na dnešek. „Ta doba je blbá v jedný věci. Že se všechno může a že se to zneužívá strašným způsobem. Blbý je, že si může cokoliv kdokoliv o komkoliv vymyslet, napsat a zveřejnit. A udělá z tebe, co chce, co bude chtít, jakoukoliv zrůdu,“ prohlásil Jiří Krampol o dnešku. Uznal, že některé věci jsou dnes lepší, například možnost cestovat, ale doplnil, že doba byla hrozná, ale lidé měli k sobě blíž, vzhledem k tomu, že nic neměli. Anketa Podporujete prezidenta USA Donalda Trumpa? (Hlasování od 7.11.2018) Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 1944 lidí

Krampol také komentoval důchody a poslanecké platy, respektive jejich zvýšení. Výše důchodů a hlavně výše činží v hlavním městě mu přijde nespravedlivá. Uvedl, že jeho známí se museli vystěhovat, protože jejich důchod na činži ani nestačil. A to přitom nebydleli v luxusních bytech. Veselý se ho pak zeptal, proč se tak často v médiích rozčílí u sociálních témat. „Protože si pamatuju, když jsem byl malej, jakej byl vztah ke starejm lidem,“ odpověděl. Uvedl příklad své známé z Emirátů, kde nejsou domovy důchodců a o staré se stará rodina. „Tady kdybych měl bejt živej já z důchodu, tak v králičím kožichu po Heleně Růžičkový s dvouma krabicáka jsem pod Libeňským mostem,“ popsal hypotetickou situaci.

Komentoval také Miloše Zemana a demokracii. Citoval básníka Hiršala, který prohlásil, že v v demokracii se naše názory rozcházejí jako přátelé. A pustil se do těch, co odsuzují lidi za to, koho volí. Připadají mu jako neomarxisti. „Ježiš, ať si dělá každej, co chce kdo chce. Co je komu do toho, koho já budu volit?“ ohradil se Krampol. O Zemanovi řekl, že společnost samozřejmě rozděluje, a že to je špatně. Veselý se také optal na Krampolův názor na Jaromíra Soukupa, moderátora a ředitele TV Barrandov. Krampol řekl, že je svým způsobem dobrý moderátor, ale že by se měly vzít nůžky a počet pořadů by to chtělo snížit. „Já mu do toho nechci kecat,“ dodal ještě na vysvětlenou.

Celá záznam pořadu ZDE:

Psali jsme: Jiří Krampol se naštval při rozhovoru: Václav Havel byl hrdina, musel bych bejt kretén, abych si ho nevážil „To bych musel bejt blázen!“ Jiří Krampol vystoupil v ČT k medaili od Zemana Umělecký kritik dal průchod zhnusení ze Zemanem oceněných umělců. A sepsal, kdo si medaili skutečně zasloužil Úplně neznámí lidé. Chtějí na sebe upozornit, tak nadávají těm, kteří celý život něco dělali! Jiří Krampol na PL zametl s těmi, kteří nadávají umělcům za to, že dostanou vyznamenání od Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas