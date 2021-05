Udělat radost kavárně. To mohl Ovčáček. Výsledek? Strašné

Včera došlo k únosu letadla společnosti Ryanair, proti kterému se včera vymezil český ministr zahraničí a nyní i prezident ústy svého mluvčího. Ale ani to Zemanovým kritikům nestačí. Vadilo jim, že Ovčáček při sdělení postoje použil slovo „my“. Další začali kauzu spojovat s Vrběticemi, jiní pro změnu kritizovali, že Ovčáček o Bělorusku psal málo a pozdě. „Trvalo to skoro celý den, než se ten dementní pudinkovej kriminálník probudil?“ ozvalo se například. A také: „Jste falešné, pokrytecké hovno.“

reklama

Anketa Je třeba v Česku víc zdanit nejbohatší? Ano 84% Ne 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2953 lidí A to pod záminkou bombového útoku, ovšem skutečným důvodem bylo očividně zatčení protirežimního novináře Ramana Prataseviče.

K propuštění novináře už vyzval český ministr zahraničí Jakub Kulhánek: „Je neakceptovatelné, že běloruský režim zneužil mezinárodní letecké právo k pronásledování svých oponentů. Důrazně vyzýváme k vyšetření případu a k okamžitému propuštění Ramana Prataseviče a všech pasažérů letu Ryanair do Vilniusu,“ vyzval včera. Dle jeho dalšího vyjádření by se dnes za ním měl dostavit běloruský velvyslanec. „Bude mu sdělen ostrý protest s naprosto neakceptovatelným postupem ve věci přerušení civilního letu z Athén do Vilniusu v běloruském vzdušeném prostoru,“ oznámil ministr.

Je neakceptovatelné, že běloruský režim zneužil mezinárodní letecké právo k pronásledování svých oponentů. Důrazně vyzýváme k vyšetření případu a k okamžitému propuštění Ramana Prataseviče a všech pasažérů letu #Ryanair do Vilniusu. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 23, 2021

Rozhodl jsem, že zítra na @mzvcr bude předvolán běloruský velvyslanec. Bude mu sdělen ostrý protest s naprosto neakceptovatelným postupem ve věci přerušení civilního letu z Athén do Vilniusu v běloruském vzdušeném prostoru. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 23, 2021

Po únosu letadla byl opět z jistých kruhů kritizován prezident Zeman, že k tomuto tématu mlčí. „Únos letadla, Lukašenkův státní terorismus – a Zeman opět mlčí. Otázka ovšem zní: Ví o tom vůbec?“ ptala se například aktivistka Jenny Nowak. Podobný sentiment sdílel editor Fora24, Michal Závada. „Ke skandálu se vyjádřili patrně všichni přední politici České republiky, Evropy a převážné části světa. Jen jeden stále mlčí. Jmenuje se Miloš Zeman a je prezidentem České republiky. Zřejmě mu únos dopravního letadla nestojí za vyjádření, nestojí mu za vyjádření ani to, že Lukašenko tak moc chtěl zatnout jednoho zástupce opozice, že neváhal unést dopravní letadlo plné lidí,“ píše na serveru.

Únos letadla, Lukašenkův státní terorismus – a Zeman opět mlčí. Otázka ovšem zní: Ví o tom vůbec? — Jenny Nowak (@JennyNowak09) May 24, 2021

Dnes prezidentův postoj zveřejnil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. „Plně podporujeme pozici České republiky na summitu EU ve věci faktického únosu civilního letadla v Bělorusku,“ sdělil krátce na sociálních médiích.

Plně podporujeme pozici České republiky ???? na summitu EU ve věci faktického únosu civilního letadla v Bělorusku. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 24, 2021

Ale ani tímto vyjádřením se Zeman, potažmo Ovčáček nezavděčili. „A kdo my? Tiskový odbor Hradu? Vy a Lipovská? Babiš a ANO, kterému děláte PR? Dodavatel Sputniku? Čínská ambasáda? Ruská ambasáda? Všichni vlastizrádci v ČR? Zkuste to prosím upřesnit, ať víme za koho zrovna dnes kopete,“ trefoval se do mluvčího Jakub Ptáček.

„Kdo podporuje? KPR? Zeman? Lid? Jaká je ta naše pozice?“ tázali se podobně další diskutující. „Jak podporujeme? Vlekař bez prověrky a mluvčí bez vzdělání nebo kdo jako podporuje? Děkuji,“ nebyl příspěvek jasný kavárníkovi Lukáši Valentovi.

A kdo my? Tiskový odbor Hradu? Vy a Lipovská? Babiš a ANO, kterému děláte PR? Dodavatel Sputniku? Čínská ambasáda? Ruská ambasáda? Všichni vlastizrádci v ČR? Zkuste to prosím upřesnit, ať víme za koho zrovna dnes kopete. Děkuji.???? — Jakub Ptáček (@JakubPtek9) May 24, 2021

„Plně podporujeme pozici České republiky na summitu EU...“

Kdo podporuje? KPR? Zeman? Lid?

Jaká je ta naše pozice?

Jde přece o osud, svobodu a život zástupce nezávislého média, o které Vám osobně jde v prvé řadě. — Mauser Vader (@vader254) May 24, 2021

Kdo je to „my“? Můžete upřesnit? — Martin Juraszek (@MartinJuraszek) May 24, 2021

Jak podporujeme? Vlekař bez prověrky a mluvčí bez vzdělání nebo kdo jako podporuje? Děkuji. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) May 24, 2021

Viktor Malý se ironicky ušklíbl a přidal fotku z roku 2017, kdy prezident seděl vedle běloruské hlavy státu na setkání v Číně. „Kolik je podle Zemana verzí?“ ozvali se další.

Ano, to je nám naprosto jasné. pic.twitter.com/4uwRYuAKa0 — Viktor Malý (@vitak69) May 24, 2021

Kolik je podle Zemana verzí? — Tomas Bohata (@TomasBohata3) May 24, 2021

Kolik je tam vyšetřovacích verzí? — Jakub Rössler (@Endurossta) May 24, 2021

Ani o vulgarismy nebyla nouze. „Nevěřím vám vzhledem k tomu, že jste útočil na svobodná média a ani slovo jste nevěnoval situaci v Bělorusku, kde minulý týden zavřeli opoziční noviny a patnáct redaktorů (z toho 12 žen) strčili do kriminálu. Jste falešné, pokrytecké hovno,“ spílal Ovčáčkovi anonymní účet.

„Mimochodem Jiříčku, jak to, že už nevykřikuješ miliony rozumů a hesel na téma svobody médií, bolševických praktik apod.? V případě ČT to děláš prakticky každý den a najednou ti tohle nevadí u Zemanovo kámoše Lukašenka? Nevadí ti občas, jak moc si sereš do huby tímhle chováním?“ pokračoval další.

„Trvalo to skoro celý den, než se ten dementní pudinkovej kriminálník probudil?“ kopnul si Petr Jilemnický, ale uznal, že je to „aspoň něco“. „Plně podporuji abys šel do řiti i s Milošem!“ pravila Hana Kudrlová.

Neverim vam vzhledem k tomu, ze jste utocil na svobodna media a ani slovo jste nevenoval situaci v Belorusku, kde minuly tyden zavreli opozicni noviny a patnact redaktoru (z toho 12 zen) strcili do kriminalu. Jste falesne, pokrytecke howno. — HovadoBozi (@BoziHovado) May 24, 2021

Mimochodem Jiříčku, jakto že už nevykřikuješ miliony rozumů a hesel na téma svobody médií, bolševických praktik apod.???



V případě ČT to děláš prakticky každý den a najednou ti tohle nevadí u Zemanovo kámoše Lukašenka?



Nevadí ti občas, jak moc si sereš do huby tímhle chováním? — Tomáš Akvinský (@AkvinskyTomas) May 24, 2021

Ale aspon neco.... — Petr Jilemnický???????? (@PJilemnick) May 24, 2021

Plně podporuji, abys šel do říti i s Milošem! — Hana Kudrlova (@HKudrlova) May 24, 2021

Psali jsme: Lukašenko, to je akt pirátství. Český Senát se vložil do kauzy letadla Lukašenko vytáhl disidenta z letadla. Kulhánek: Předvolám velvyslance To nám přinesla EU. Nebuďme drzí fakani! Oslava 17 let členství Bělorusko zakázalo dovoz výrobků Škoda Auto a kosmetiky Nivea. Důvodem jsou „nepřátelské kroky vůči národu“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.