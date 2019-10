Udženija omlátila Babišovi rozpočet o hlavu. U Takáče zazněla hrozba pro stát

Občanští demokraté podporují návrh, aby se rozpočet vrátil vládě k přepracování. „Žádný řádný hospodář v době takové ekonomické prosperity nemůže myslet vážně, že znova přichází se schodkovým rozpočtem 40 miliard korun,“ zopakovala Udženija stanovisko opoziční ODS.

Připomněla sliby Andreje Babiše ještě jako ministra financí. „Sliboval vyrovnaný rozpočet. Skutek utek!“ poukázala na jednu z věcí, se kterou zásadně nesouhlasí. Výše rozpočtu podle jejích slov zkrátka není v tuto chvíli ničím obhajitelná.

Vláda však požadavku opozice vyhovět nehodlá. Rozpočet přepracovávat nebude, protože je toho názoru, že odpovídá přesně tomu, jak si sama představuje vládnutí v České republice. „Rozhazování, přerozdělování, projídání a navyšování výdajů,“ zhodnotila Udženija obecně, jak si vláda představuje vládnutí v naší zemi. Nelíbí se jí prý, že investice nejsou v takové výši, v jaké by mohly být.

Kdyby návrh přepracování rozpočtu ve Sněmovně prošel a vládě se vrátil, hrozí rozpočtové provizorium. „Vy tím pak zavádíte ale daleko větší problém, než když rozpočet existuje,“ uhodil moderátor Daniel Takáč na političku. „Tak. To si zaprvé nemyslím a vládě se to stejně nevrátí,“ poukázala na fakt, že vláda má k tomu dostatečný počet hlasů od ČSSD a KSČM. „Komunisté si zase přijdou s dalšími požadavky a Babiš jim zase vyhoví,“ mávla rukou nad strašením rozpočtovým provizoriem.

Přesto tento návrh nepovažuje za zbytečný. „My musíme poukazovat na to, že ten rozpočet není dobře sestaven,“ zmínila jednu z nynějších hlavních úloh opozice.

Ministryně financí například hovoří o tom, že rozpočet rekordně investuje do nedostatečné infrastruktury. To už Udženija kroutila s úsměvem hlavou a tento argument vyvrátila na základě čísel. „V roce 2009, kdy byla krize, se na infastrukturu dalo 88 miliard a dnes je tam 80 miliard,“ dala za příklad. „Babiš je tu asi sedmým rokem ve vládě a ty výmluvy na nás už nefungují, je to už legrační a měli by na to rychle zapomenout. Jen zesměšňují sami sebe, jak pořád říkají, že za to může ODS,“ konstatovala její první místopředsedkyně.

Pokud jde o investice celkově, vyvrátila slova ministryně financí, že by šlo slutečně o rekordní počet. „Mám jasná čísla, že pouze 9,07 procenta výdajů jde na investice,“ zdůraznila Udženija a podotkla, že v roce 2009, v době krize, na ně šlo 11,04 procenta.

„Žádná rekordní částka tady není!“ bouchla do stolu politička, podle které vláda na investice moc nedává, protože to zkrátka neumí proinvestovat.

Zmínila i důchodový systém, který zase podle jejího soudu míří pomalu a jistě ke kolapsu. „Je to neudržitelné. Do patnácti let tento systém zřejmě zkolabuje,“ uvedla s tím, že v těchto letech mohlo dojít k zásadní důchodové reformě, ale místo toho se důchody jen navyšují a nic koncepčního se nedělá. „Všichni odborníci alarmují, že pokud něco neuděláme, že to není dobrý stav,“ uzavřela s tím, že právě v této době by se zde měla najít politická shoda na tom, co s důchody dál.

