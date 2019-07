Uf! Končící Staněk promluvil o Hermanovi: Co se strhlo, se bojíme popsat

„Členství Válkové v KSČ mi nevadí, říká v rozhovoru pro Aktuálně Daniel Herman, bývalý duchovní a exministr kultury. Pozoruhodná názorová ‚pružnost‘ bývalého ředitele ÚSTR... Quod licet lovi, non licet bovi,“ poznamenal Staněk.

Členství Válkové v KSČ mi nevadí, říká v rozhovoru pro Aktuálně Daniel Herman, bývalý duchovní a exministr kultury. Pozorohudná názorová “pružnost” bývalého ředitele ÚSTR... Quod licet lovi, non licet bovi. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) July 24, 2019

„Právě jsi, ty Zemanova kreaturo, v ubohosti tvítu překonal i Ovčáčka. A to je tedy nějaký ubožák!“ píše se například v diskusi. „Taková megaprasárna, já myslel, že se pod tím blábolem rozběhne zuřivá diskuze a vono skoro prd, lidi Vás mají tak hrozně moc u prdele, že by od Vás nejspíš nezabrala ani pussy a kunda...“ dodal další.

„Protože jste sám omylem křtil Grebeníčkovu knížku, mám pro vás jiné cizí slovo – Chucpe!“ píše další uživatel.

„Pana Hermana osobně znám a musím konstatovat, že je to proti vám skutečná morální autorita, a navíc člověk s velikým kulturnim rozhledem. Vy jste pouze národní kašpar a Zemanův pohůnek,“ poznamenal další uživatel. „Proč nedržíte hubu? Vy tedy máte žaludek. Díky lidem, jako jste Vy, jde ČSSD do háje,“ zkonstatoval další uživatel.

Další pak vyzývali Staňka k odchodu. „Už nic nepiš a vyfič,“ poznamenal jeden z autorů tweetu. „Děkujeme, odejděte,“ napsal další.

Staněk se totiž loni zúčastnil křtu knihy bývalého předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka pojednávající o církevních restitucích. Za to se dostal pod palbu kritiky. Staněk následně odmítal tvrzení, že knihu křtil, a uváděl, že obsah knihy nehodnotil a akce se zúčastnil jako vánočního setkání poslaneckého klubu KSČM.

„Knihu jsem nekřtil, pouze jsem směrem k autorovi a zúčastněným pronesl pár vět s obecným konstatováním, že žijeme v demokratické společnosti, v níž můžeme vyjadřovat různé názory. Knihu, její obsah či úhel pohledu jsem nehodnotil,“ napsal tehdy Staněk. Kategoricky popírá, že Grebeníčkovu knihu křtil. „Dne 20. 12. jsem se v Poslanecké sněmovně zúčastnil vánočního setkání poslaneckého klubu KSČM, což je naprosto standardní záležitost. Součástí setkání byla prezentace knihy,“ dodal Staněk.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) byl odvolán prezidentem Milošem Zemanem k 31. červenci, a to dva měsíce od doručení návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO). Na sociálních sítích o tom informoval mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Zeman poděkoval Staňkovi za práci, ale i za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu Ministerstva kultury. Zeman dodal, že očekává pečlivé prošetření dvou trestních oznámení, která v té souvislosti Staněk podal.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Prezident argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. K návrhu na jmenování Šmardy se Zeman dosud nevyjádřil, podle Babiše to má v plánu v polovině srpna. Kandidáta ČSSD ale několikrát kritizoval.

Hrad informoval, že ve středu k už dříve oznámenému odvolání ministra nechystá žádnou oficiální akci. Ovčáček ČTK řekl, že není zavedenou zvyklostí, aby se při odvolání člena vlády ceremoniál konal. O odvolání pak informoval už včera na sociálních sítích. „Prezident republiky poděkoval Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury,“ stojí v prohlášení.

Staněk rezignoval v květnu po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že Staněk nekončí kvůli odvolání obou ředitelů, ale kvůli vyhrocené situaci v kultuře, kterou už nemůže osobně zklidnit.

Zeman v pondělním prohlášení dodal, že očekává prošetření Staňkových trestních oznámení. Ministr na Fajta podal trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na milion korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným galerií. Další oznámení směřovalo i na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci, odvolaného Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Ministerstvo kultury pravděpodobně nejméně do poloviny srpna nepovede plnohodnotný ministr. Zeman chce totiž rozhodnout o jmenování kandidáta ČSSD Šmardy až v polovině srpna. Podle Babiše to nebude znamenat problém, protože se období kryje s vládními prázdninami, které potrvají do zasedání 26. srpna. Zeman v posledních týdnech kritizoval nedostatečné zkušenosti Šmardy s kulturou či nominace stranických funkcionářů na velvyslanecké a ministerské posty.

Do jmenování plnohodnotného ministra bude pravděpodobně pověřen řízením resortu jeden ze dvou náměstků člena vlády. Těmi jsou Alois Mačák a Jiří Vzientek. „V případě, že bude ve středu 31. července skutečně ministr Staněk odvolán, bude postupovat podle příslušných ustanovení zákona o státní službě, a to paragrafu 173, popřípadě paragrafu 8, a souvisejících ustanovení organizačního řádu MK,“ sdělila ČTK mluvčí ministerstva Martha Häckl.

Psali jsme: Profesor: Rusko je nejsvobodnější od Petra Velikého. Je mi jedno, že Babiš byl u StB Hřebejk: Zeman je zlý. Odporný. Hnusný. Slyšel jsem o něm příběh V tom jste dál než Američané... uhranul Erik Best Čechy Kabinet dnes bude zasedat naposled před vládními prázdninami

