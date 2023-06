Ukradli rypadlo a šup do sloupu! Francie hoří, Macron hasí

Po smrti sedmnáctiletého mladíka to ve Francii stále vře. Nepokoje zachvátily Paříž i další města. V Rennes ukradli nespokojenci vybavení ze stavby a s jeho pomocí poslali k zemi sloup s pouličními kamerami. Video z této akce koluje po síti. Z okolních oken se v tu chvíli ozývá spokojený jásot.

??Stolen construction equipment was used to bring down a surveillance tower in Rennes, France. pic.twitter.com/YPK1F4lt1G