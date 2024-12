Bloger, který na sociální síti X vystupuje pod označením Tatarigami a představuje se jako někdejší ukrajinský důstojník, to s Ukrajinou vidí bledě.

„Neschopnost Ukrajiny vyřešit organizační problémy a nahradit neefektivní velitele nahlodala důvěru v systém do té míry, že problémy s náborem nových vojáků a zároveň veliká dezerce představuje problém, který už nedokáže vyřešit žádná pomoc. Okno příležitosti se zavírá,“ napsal někdejší ukrajinský důstojník. „Jen pro doplnění, není pochyb o tom, že významnou roli v tom sehrála omezená a opožděná pomoc spolu s nerozhodností. Pokud však válka skončí za velmi nepříznivých podmínek, pouhé obviňování Bidena situaci nevyřeší. Ale vnitřní změny ještě situaci změnit mohou. … I kdyby byla pomoc zítra přerušena, pouhé obviňování Trumpa nebo Bidena všechny problémy nezakryje.“

Ukraine’s failure to fix organizational issues and replace inefficient commanders has eroded trust in the system to the point, where severe recruitment shortages and desertion levels are so high that no amount of aid can fix it



The window of opportunity to change is closing — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 15, 2024

Agentura Reuters upozornila, že do čela operační a taktické skupiny Doněck byl jmenován generál Oleksandr Tarnavskij, který nahradil generála Oleksandra Lucenka. Lucenko byl kritizován ukrajinskými vojenskými bloggery a některými zákonodárci za to, že nedokázal zastavit neúnavný tlak ruských jednotek na strategické město Pokrovsk. Ukrajinská armáda ve své denní zprávě hlásila za posledních 24 hodin celkem 62 bojových střetů u Pokrovska.

I prezident Volodymyr Zelenskyj přiznává, že situace na frontě je opravdu složitá.

„Samozřejmě jsem dnes dostal hlášení od vrchního velitele Syrského o situaci na frontě a v oblastech Kurské operace. Situace zůstává složitá v sektoru Pokrovsk a u Kurachove. Jsem vděčný všem jednotkám, které tam ničí okupanty. Zvláštní vděčnost bych chtěl vyjádřit také našim bojovníkům v Kurské oblasti – potřebujeme tam sílu, abychom v diplomacii dosáhli správných výsledků pro Ukrajinu a Ukrajince. Všichni, kdo nyní bojují za Ukrajinu, skutečně zajišťují její budoucnost. Potřebujeme trvalý mír. Zaručený mír. Svých cílů nepochybně dosáhneme. Sláva Ukrajině!“ zvolal Zelenskyj.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v této situaci upozornil, že členské státy NATO musejí přepnout „do válečného myšlení“. Varoval, že členové vojenské aliance neutrácejí dost na to, aby se připravili na hrozbu budoucího konfliktu s Ruskem. Na jeho slova upozornila britská veřejnoprávní BBC.



Jeho komentáře přicházejí jen pár týdnů před nástupem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu, když již dříve naznačil, že USA nebudou chránit spojence NATO, kteří nechtějí utratit dost peněz na svou obranu. A Rutte má za to, že 2 procenta HDP, které by měly členské státy platit, nebudou stačit na důkladné posílení obrany.

„Pokud nyní společně neutratíme více, abychom zabránili válce, zaplatíme později za boj s ní mnohem, mnohem, mnohem vyšší cenu,“ řekl.

Nakonec se obrátil na asi 1 miliardu obyvatel členských států NATO, aby požádali své politiky, že musejí zvýšit výdaje na obranu.

„Opravdu přímo prosím tu jednu miliardu lidí žijících na území NATO, a zejména v Kanadě a Evropě, aby je požádali, aby mi pomohli,“ řekl Rutte. „Zavolejte svým politikům, řekněte jim, že souhlasíte s tím, že ano, je to těžké, bude to znamenat o něco méně výdajů na některé další položky, ale že chcete, aby oni, vaši politici, upřednostňovali obranu, protože to je dlouhodobě klíčové… „Moje prosba zní, pokud máte děti, vnoučata, pokud si myslíte, že by měl být zachován náš způsob života, demokracie, naše hodnoty, pak musíme upřednostnit obranu. A pokud to neuděláme, za čtyři nebo pět let budeme ve skutečných potížích.“

