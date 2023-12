Ukrajina má pár týdnů, než přijdou následky hádky v USA. Jde o peníze

Republikáni v Senátu ve středu zablokovali návrh zákona o pomoci Ukrajině a Izraeli, protože v něm podle nich chybí větší finance na ochranu hranic Spojených států. Senátoři hlasovali podle informací serveru thehill.com v poměru 49-51, čímž nedosáhli hranice 60 hlasů, která by umožnila návrh projednat. Demokratický senátor Bernie Sanders hlasoval se všemi republikány proti tomuto opatření. Předseda demokratů v Senátu Chuck Schumer obrátil raději svůj vlastní hlas na „ne“, aby mohl návrh zákona v budoucnu znovu předložit.

Balíček nouzových doplňkových opatření ve výši 111 miliard dolarů, o který požádal prezident Biden, zahrnoval 61 miliard dolarů na pomoc Ukrajině, dále pomoc Izraeli, ale zahrnoval také pomoc pro indo-pacifickou oblast a financování humanitární pomoci v Gaze, na hranicích a na boj proti obchodu s fentanylem.

Navzdory podpoře většiny těchto položek trvali republikáni v Senátu několik týdnů na tom, že nebudou hlasovat pro návrh na pokračování, pokud k návrhu zákona nebude připojena uspokojivá náprava na vlastních hranicích. Podle některých demokratů byly požadavky na řešení situace na hranicích jen záminkou, aby se zablokovala pomoc Ukrajině.

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak v úterý podle BBC na půdě amerického Institutu míru prohlásil, že „pokud se nepodaří zajistit další americkou pomoc, bude to znamenat velmi vysokou pravděpodobnost, že Ukrajina válku prohraje a že neosvobodí oblasti ovládané Ruskem“.

Americký komentátor Gideon Rachman upozornil, že podle zpráv z Kongresu i Bidenovy administrativy se neschválení další pomoci projeví na ukrajinském bojišti už za pár týdnů. „V Kongresu i v administrativě mi bylo řečeno, že důsledky tohoto kroku by se mohly projevit na bojišti v Ukrajině během několika týdnů,“ informoval Rachman na síti X.

