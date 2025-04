Ukrajina si zahrává s životy civilistů. Svědectví po útoku v Sumách

Stále aktuální událostí z války na Ukrajině je ruský úder na ukrajinské příhraniční město Sumy, u kterého ukrajinská strana akcentuje civilní oběti, zatímco Rusové ty vojenské. V Sumy podle svých příspěvků žije uživatel sociální sítě X pod přezdívkou Masno, který pravidelně informuje, co se ve městě a okolí děje. Například když je město bombardováno nebo když se Rusům podaří zasáhnout cíl. Dotyčný se netají tím, že je Rus a že je proti Zelenského režimu.

Mass drone attack on Sumy and the Oblast.

3 explosions so far not far from me. More in the distance. — Masno (@NovichokRossiya) April 5, 2025

?? Russian forces hit the jackpot in Sumy last night.

They blew up a huge weapons storage, it was like New Years eve fireworks for over an hour. — Masno (@NovichokRossiya) March 30, 2025

Big attacks on Sumy today, during the day. One of the worst days so far. — Masno (@NovichokRossiya) March 27, 2025

Již čtvrtého dubna Masno varoval, že ukrajinské ozbrojené síly umisťují vojáky a velitelství ve městech. A že kvůli tomu budou umírat civilisté. „Co vám mohu stoprocentně říci, je toto: Rusko neútočí na cíle v civilních oblastech, pokud si není stoprocentně jisté, kdo a co tam je,“ uvedl. Doplnil, že v Sumy je v současné době více vojáků a vojenských vozidel, než tam bylo na vrcholu ukrajinského vpádu do Kurské oblasti. „Nejsou mimo město, jsou mezi civilisty, jedí, pijí, setkávají se, spí a dělají, co potřebují. Ukrajina si denně zahrává se životy svých civilistů,“ uvedl.

?? What I can 100% tell you is this, Russia does not strike targets in civilian areas unless they are 100% certain who and what is there. — Masno (@NovichokRossiya) April 4, 2025

They are not outside the city, they are in-between the civilians, eating, drinking, meeting, sleeping and doing whatever they need to do.



?? Ukraine is playing with the lives of their civilians, daily. — Masno (@NovichokRossiya) April 4, 2025

13. dubna informoval o útoku na centrum města, kde byla zasažena sumská univerzita. Dodal, že trosky na silnici nejsou z dopadu střely. A také že útok si vyžádal hodně mrtvých. „Tohle byl skutečně špatný cíl na zasažení v neděli a v centru,“ uvedl a v diskusi dodal, že se nejednalo o následek zbloudilé střely protivzdušné obrany, ale o ruský útok. Uvedl také, že univerzita byla používána pro výrobu dronů a bylo na ni útočeno již dříve. I tak se ale podle něho jednalo o špatný cíl zrovna v neděli.

Vyvrací nicméně, že by útok zabil velké množství ukrajinských vojáků. „Konečně k tomu, co se dnes stalo v Sumách, ano, byla tam ukrajinská armáda. Ale prohlášení, že ukrajinská armáda při dnešním útoku na Sumy neutrpěla žádné ztráty, je pravdivé. Byli v krytu, mimo jiné s dětmi, které byly ve stejné budově na tanečním festivalu. Mohl to být naprostý masakr, protože ve stejné budově prý bylo téměř 100 dětí s rodiči a prarodiči. Všichni se schovali v krytu a vyvázli bez zranění. A jen dodám, že jakákoli prohlášení o velkém počtu obětí z řad ukrajinské armády jsou výmyslem a prvotřídní propagandou,“ uvedl.

Popírá tak slova ruského ministerstva obrany. „Všichni včera zabití vojáci byli zabiti při jiných útocích ve městě nebo na silnici vedle místa setkání. Každopádně nemají nic společného s 117. brigádou teritoriální obrany. Zdraví, mladí muži v teritoriální obraně neslouží, je to pro dědy a ty, kteří jsou neschopní boje.“

Podle Ukrajinské pravdy a ukrajinské 24TV byl při ruském útoku zabit Jurij Jula, plukovník a velitel 27. raketové brigády, a také voják Vladimir Žerebecov.

Podle Masna byli tito dva členové ozbrojených složek zabiti na křižovatce, na kterou dopadla druhá ruská střela, která způsobila ztráty na životech.

