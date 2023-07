Ukrajinská rozvědka varuje: Rusové se chystají spáchat nehodu v atomovce

reklama

Než byla mezi Ruskem a Ukrajinou podepsána dohoda o vývozu ukrajinského obilí z černomořských přístavů, pod kterou se podepsalo Turecko a OSN, existovala hrozba, že na 47 milionů lidí zůstane o hladu.

„Organizace pro výživu a zemědělství, orgán OSN, v té době varovala, že až 47 milionů lidí by se v důsledku války mohlo dostat do ,akutního nedostatku potravin'. Západní představitelé obvinili Rusko, že používá potraviny jako zbraň,“ upozornila americká zpravodajská stanice CNN s tím, že teď se problém vrací v plné síle, protože z černomořských přístavů se buď nakládá, nebo je na cestě jen 13 lodí. Po 26. červnu se nepracuje na žádné další takové lodi.

„Se znepokojením konstatujeme, že od 26. června nebylo povoleno připojit se k černomořské iniciativě žádnému novému plavidlu, přestože Společnému koordinačnímu centru bylo předloženo 29 žádostí,“ uvedl Farhan Haq, zástupce mluvčího generálního tajemníka OSN.

Haq upozornil, že v červnu byly touto cestou vyvezeno jen asi 2 tuny potravin, což je podle něj velmi málo a pokud se to nezmění, hrozí, že část světa potrápí hlad. Ukrajina se totiž podílí 10 % na světovém trhu s pšenicí, 15 % na trhu s kukuřicí a 13 % na trhu s ječmenem. Je také klíčovým světovým hráčem na trhu se slunečnicovým olejem.

Mezitím se zdá, že se Ukrajincům podařilo dostat na východní břeh okupovaného Dněpru. Ruskem dosazený gubernátor Chersonské oblasti Vladimir Saldo však prohlásil, že raketový útok zabil na 3 desítky vojáků na východním břehu Dněpru. Ukrajinci na východním břehu Dněpru stále drží malé předmostí. Ukrajinci hlásí další postup svých jednotek i na východě země, ale podle CNN jde o marginální úspěchy.

V odpovědi na otázku o ztrátách vojenské techniky nejvyšší vojenský velitel ukrajinských sil Valeryj Zalužnyj uvedl, že ukrajinské síly nadále používají v boji obrněná vozidla a tanky dodané Západem, místo aby je šetřily na „přehlídky“. Na jeho slova upozornil washingtonský Institut pro studium války (ISW). Zalužnyj dále poznamenal, že Ukrajina potřebuje letadla, aby podpořila své protiofenzivní úsilí, kterému brání nedostatek vzdušné převahy.

V rozhovoru pro deník Washington Post, který byl zveřejněn v pátek, si Zalužnyj stěžoval na pomalé dodávky zbraní slíbených Západem a uvedl, že západní stoupenci Kyjeva by sami ofenzivu bez vzdušné převahy nezahájili, ale Ukrajina stále čeká na stíhačky F-16, které jí slíbili její spojenci.

„Nepotřebuji 120 letadel. Nehodlám ohrožovat celý svět. Stačil by mi velmi omezený počet,“ zdůraznil.

Ruští prováleční blogeři se i tak zlobí, že se ruským vojákům nedaří vytlačit Ukrajince z východní strany Antonivského mostu, mostu přes Dněpr v Chersonu na jihu Ukrajiny. Pod ním se prý ukrývá asi 70 ukrajinských vojáků a Rusům se je nedaří vytlačit i proto, že most slouží jako štít před ruskými raketovými a leteckými útoky. Podle jedněch proválečných blogerů už Rusové použili dost raket k tomu, aby most poškodili a vytlačili 70 Ukrajinců, ale podle druhých jsou údery stále nedostatečné. To podle institutu ukazuje, že ani po pokusu Wagnerovců o vzpouru nestojí prováleční blogeři jednotně na straně velení konvenční armády.

„Jeden bloger si stěžoval, že ruský 8. dělostřelecký pluk (22. armádní sbor Černomořské flotily) nemá dostatek munice k úderu na ukrajinské pozice. 30. června udělil ruský prezident Vladimir Putin 8. dělostřeleckému pluku čestné vyznamenání ,gardový', což pluku nepomůže vytlačit ukrajinské síly,“ napsal ISW.

Podle ukrajinské rozvědky se Rusové chystají spáchat „nehodu“ v Záporožské jaderné elektrárně.

„Hlavní vojenská rozvědka (GUR) 30. června oznámila, že ruský kontingent v ZNPP postupně opouští zařízení a že tři zaměstnanci ruské státní společnosti pro jadernou energii Rosatom, kteří zařízení spravovali, nedávno odjeli na Ruskem okupovaný Krym. GUR uvedla, že ukrajinští zaměstnanci v ZNPP, kteří podepsali smlouvy s Rosatomem, dostali instrukce, že musí zařízení opustit do 5. července. GUR uvedla, že ruské jednotky snižují počet hlídek v okolí samotné ZNPP a v sousedním Enerhodaru a že pracovníci ZNPP rovněž obdrželi instrukce, aby v případě nouze obvinili ukrajinské jednotky. ISW nezaznamenala vizuální potvrzení odchodu ruských jednotek ze ZNPP nebo bezprostřední oblasti k 30. červnu. Náčelník GUR Kyrylo Budanov 30. června prohlásil, že ruské síly se připravily na umělou havárii v zařízení. 29. června ukrajinští představitelé v Mykolajivské, Chersonské, Záporožské a Dněpropetrovské oblasti dohlíželi na cvičení havarijní přípravy na možnou ,havárii' v ZNPP. 29. června se v ZNPP uskutečnilo cvičení, při kterém se ruské síly připravily na umělou havárii,“ uvedl ISW.

Podle institutu je však nepravděpodobné, že Rusové nakonec nějakou „nehodu“ spustí. Prý budou spíše nadále využívat vydíracího potenciálu, který největší jaderná elektrárna v Evropě nabízí. Analytici institutu se domnívají, že Rusové by sice mohli vytvořit určité území zamořené radiací, ale z vojenského hlediska by jim to prý stejně moc nepomohlo. Ani ukrajinská strana by mnoho nezískala, kdyby se postarala o podobnou „nehodu“, protože by zamořila území, o kterém tvrdí, že je odhodlána ho osvobodit.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

