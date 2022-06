Ukrajinský velvyslanec: Kdyby nám NATO poskytlo jedno procento svých zbraní, Rusy porazíme

reklama

Kdy válka skončí, to neví podle Perebyjnise nikdo. „Kdybych tady říkal nějaké odhady, tak by to bylo tipování. Může skončit za několik měsíců, ale může trvat roky. To záleží na mnoha faktorech, na tom, jaká bude situace v samotném Rusku, jaká bude pomoc ze strany Západu Ukrajině,“ poznamenal Perebyjnis.

A hovořil i o tom, zda může Ukrajina dlouhodobě zvládat velké ztráty, které válka přináší. Otázkou podle něj je to, zda dostane Ukrajina pomoc od Západu, kterou požaduje a kterou potřebuje. „Jen v tomto případě bude obětí míň. Cena této války závisí nejen na odhodlanosti a profesionalitě ukrajinské armády, ale i na pomoci Západu, na kterou moc spoléháme. Kdyby Ukrajina dostala pomoc, kterou požaduje, netrvalo by dlouho, než by vyhnala okupanty. Jde o obranné i útočné zbraně, pomocí kterých bychom mohli osvobodit okupovaná území, moderní zbraně, které Západ, naši partneři v NATO a EU, mají. A jak říkal náš prezident, kdyby nám NATO poskytlo jedno procento zbraní, které mají, tak by to Ukrajině stačilo, aby zvítězila,“ podotkl Perebyjnis. To, že umírá denně 60 až sto ukrajinských vojáků, je strašnou cenou, kterou země musí platit za ruskou agresi.

Zdůraznil rovněž svou víru, že Ukrajina zvítězí. „Záleží ale, za jakou cenu. Pokud nedostaneme zbraně, které potřebujeme, tak vítězství bude stát opravdu hodně lidských životů. Kdybychom teď dostali všechno, co potřebujeme, tak by to bylo mnohem rychlejší. A stálo by to méně obětí,“ poznamenal. Návrhy o tom, že by se Ukrajina měla vzdát své územní celistvosti, nejsou podle něj přijatelné.

„Ukrajina bude dělat vše, aby získala zpět území okupovaná Ruskem, aby vyhnala okupanty z našeho území,“ zakončil.

