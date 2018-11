Umělci dělají ze Zemana chromého pitomce. Vysílá to stanice Zdeňka Bakaly

Server Aktuálně.cz, patřící do mediálního portfolia podnikatele Zdeňka Bakaly, přinesl nultý díl pořadu TOP SEKRET, jenž má přinést satirický vhled do zákulisí oslav 28. října na Pražském hradě. Legraci si dělá ze samotné hlavy státu, Miloše Zemana. V pořadu vystupuje divadlo Vosto5.

Celé video začíná ukázkou z pohádky Nesmrtelná teta poukazující na to, že je velkou vzácností, mají-li se lidé na dvoře královském stejně dobře jako v podhradí. Střih pohádky následoval ve chvíli, kdy se spekuluje o tom, že království opustily rozum i štěstí.

Následuje hovor mužů bavících se o tom, jak prezident Miloš Zeman zvládne urazit 47 metrů od dveří Vladislavského sálu k pultíku, kdy mimo jiné řeší, zda prezident zvládne vystoupat na vyvýšené pódium. „A co ho zapustit?“ navrhuje jeden z mužů. „No to bychom právě přišli o to pódium,“ reaguje druhý. „Schod on nedá,“ spekuluje další. Hovoří se i o dezorientaci.

Video najdete ZDE.

„A nějaké občerstvovací zastávky po cestě? Posuvná plošina?“ mluví se i o dalších možnostech. „Jako loutka by určitě působit neměl,“ zmiňuje se dále na poradě. „Mohli bychom také využít princip optického klamu. Po té cestě od oka k mozku něco nalžeme...,“ podotýká další, že jde o kouzelnický trik. „Například by se mohl udělat výbuch na nádvoří, nebo by například stačila velká fotografie Václava Havla,“ poznamenal další k odvedení pozornosti.

„Říká vám něco Pavel Pavel? On rozpohyboval několikatunové sochy na Velikonočním ostrově... Mohli bychom objekt rozpohybovat v předsálí a on by se dokýval až k pultíku. Museli bychom ale rozkývat Pražský hrad,“ spekulují také další.

A závěrem se hovoří i o dvojnících, což prý selhává. „Nikdo to nechce dělat,“ informují muži. „A co hologram? Či předtočení?“ dodávají závěrem muži, kteří se těší na to, že vyrazí společně do bordelu.

