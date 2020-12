Umělec šel pracovat rukama: Čekal jsem to lehčí. Zavřít nás do klece, to je smrt

Kvůli koronaviru se museli dát někteří herci na dráhu kurýrů a prý jsou šikovní. „Vůbec to neberu jako nějakou degradaci něčeho jako mé osoby,“ pověděl o své nové práci pro Rohlík Přemysl Pálek. „Spousta lidí si myslí, že jsme finančně tak moc zajištění, že si můžu válet šunky doma. Ono to tak úplně není,“ poukázal. Prý bude dělat kurýra také, až otevřou divadla. Je to pro něj něco jako fitko.

reklama

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 5246 lidí

Současná doba díky koronaviru příliš nepřeje ani umělcům. Kulturní akce se nekonají, divadla ani kina nejsou otevřená a nevypadá to, že by se v dohledné době otevřela. Spousta umělců tedy již od jara řešila problém s výpadkem příjmů, kdy si museli najít novou práci. Své zkušenosti o tom řekl Seznam Zprávám herec Přemysl Pálek, který hraje v muzikálech. Je známý například z představení Krysař, Pomáda či Padesát odstínů.

Nově začal pracovat jako kurýr pro on-line potravinový e-shop Rohlík. „Muzikálového herce Přemysla Pálka donutila koronakrize změnit své povolání a zdaleka není jediný,“ pověděla moderátorka. „Asi určitě každý pochopí, že momentální doba není úplně jako příznivá pro nás, pro herce, pro divadelníky, tak jsem vlastně neměl moc na vybranou. Měl jsem samozřejmě na vybranou, co si vybrat, jako co se týče práce,“ pověděl.

Celý článek ZDE:

Fotogalerie: - Jmenování soudců

Psali jsme: Umělci chudí jak kostelní myši! Jsem blbá, pane Zemane? Anife Vyskočilové bouchly saze

„Baví mě řídit a tašky beru jako fitko. Představoval jsem si to trochu snazší,“ zasmál se. Práci prý však nedělá pouze z finančních důvodů, ale i kvůli tomu, aby se psychicky z toho nezbláznil. Být pořád zavřený doma je pro něj jako divadelníka velmi těžké. „My divadelníci jsme hodně aktivní lidi a zavřít nás takovým způsobem do klece je pro nás trochu smrt,“ dodal.

Následoval rozhovor s mluvčí společnosti Rohlík Zdeňkou Kuhnovou. „Díky tomu, že Rohlík expanduje v České republice, tak můžeme nabídnout nová pracovní místa. Jsou to často i lidé z uměleckých oborů, ať už to jsou herci či hudebníci, kteří vlastně nabídnou svůj volný čas k obsloužení našich zákazníků,“ pověděla. Prý od jara přijali stovky lidí.

„Vůbec to neberu jako nějakou degradaci něčeho jako mé osoby. Sebezapřením je v tom spíš to, že strávím tu spoustu času, a i když jsem byl toho prvního půlroku pro moji rodinu, mám doma tři ženský, tak jsem byl většinu času spíš nesnesitelný, tak doufám, že teď se to postupně trochu mění. Až se všechna divadla otevřou, což se otevřou, doufejme, a víme to, tak tuto práci bych asi nechtěl úplně opustit, byl by to fajn přivýdělek. Teď je to výdělek, pak to bude přivýdělek,“ popsal Pálek svoji budoucnost.

Anketa Jste pro dobrovolné testování antigenními testy ZDARMA? Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 2352 lidí

Kuhnová umělce v Rohlíku ocenila. Prý jsou velmi prozákaznicky orientovaní a umělci se též vždy snaží dělat vše pro radost svých posluchačů a diváků, což se jim při práci kurýra hodí.

Herec byl až do půlky srpna s dětmi doma, kdy žili z rezerv. „I když třeba ty rezervy došly, tak máme okolo sebe dobré přátele, tak jsme si i museli půjčit nějaké penízky. Spousta lidí si myslí, že to fluidum toho herce, a když je o něm vědět, a to, že jsme finančně tak moc zajištění, že si můžu válet šunky doma. Ono to tak úplně není,“ poupravil herec názor veřejnosti.

Psali jsme: Tak a jasně: Píchli jim vakcínu na covid. A oni promluvili To zabíjí! Video o vakcínách na covid vybudilo českého vědce Ministr Brabec: Absolutně neexistuje, že by někdo někam něco zakopával Lidský život? Víc než svoboda. Profesor sejmul opozici za covid

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.