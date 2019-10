Undergroundový umělec vypustil tolik zlosti na Gotta, že to musel mírnit i Kocáb

Kocáb hned na úvod debaty zdůraznil, že je jistě legitimní se ptát po roli Karla Gotta v kulisách komunistické normalizace, ale debatu na toto téma lze vést kultivovaně, a především až za nějaký čas. Vést ji jen pár dní po zpěvákově smrti se Kocábovi nezdá v pořádku. „On, ale zejména jeho rodina, by měli zažít alespoň chvíli klidu a důstojnosti v přístupu k jeho památce,“ zdůraznil Kocáb.

Poté se opřel do Babiše za to, že to byl právě on, normalizační komunista, kdo přišel s návrhem na uspořádání státního pohřbu Karla Gotta.

„Kdyby se zvedla kulturní obec nebo by to požadovali naši občané, aby se uspořádal státní pohřeb nebo pohřeb se státními poctami, byl by to projev jejich vztahu ke Karlu Gottovi, ale jestliže to navrhuje normalizační komunista, tak to mohl rovnou navrhnout už Miloš Jakeš nebo generál Lorenc (šéf komunistické státní bezpečnosti na konci 80. let minulého století),“ zlobil se Kocáb. „To je postoj proti populistické snaze ukrást si jeho smrt pro svůj vlastní volební prospěch,“ rozčiloval se dál Kocáb.

Vodrážka doplnil, že se ho dotýká konec lidského života.

„Na druhé straně, jako člověk, který vyšel z kontrakultury a kultury disentu, tak pokud bývalý agent StB a člen KSČ – současný premiér pan (Andrej) Babiš (ANO) – se domluví s bývalým členem KSČ a současným prezidentem (Milošem Zemanem) na uspořádání pohřbu takhle významnýho zpěváka, který vystoupil proti Chartě 77, tak to má jistou logiku. Oni chtějí legitimizovat sami sebe, byli to agenti a komunisté. O Karlu Gottovi se to příliš nepíše, ale on si podal přihlášku do KSČ už v době, kdy se učil, a stal se komunistou na konzervatoři. Ta jeho kariéra byla nastartovaná loajalitou k režimu,“ připomněl Vodrážka.

Kocáb oponoval, že to Babiš až takhle dalece nepromýšlel, spíš se prý snažil rychle vymyslet něco, čím by se národu zavděčil. Tím však Gotta poškodil, protože příliš brzy otevřel prostor k debatám o Gottově normalizační minulosti. Tuto debatu je podle Kocába správné otevřít, ale až tak za 3 až 4 měsíce.

Ale když už byla myšlenka o státním pohřbu vyslovena, Kocáb by ho prý nechal proběhnout. Karel Gott bude mít pohřeb, který bude vždy připomínat státní pohřeb, ať už ten pohřeb budeme nazývat jakkoliv,“ upozornil Kocáb s tím, že občané této země v dobách šedé normalizace hledali u Gotta čas k oddechu.

Vodrážka okamžitě kontroval, že si Gott státní pohřeb nezaslouží, protože konkrétně pro představitele undergroundu byl symbolem kolaborace s komunistickým režimem. Pokud byly někteří hudebníci donuceni k emigraci nebo k ukončení kariéry, otevřel se o to větší prostor pro lidi, jako byl Gott. „A když já jsem slyšel v rádiu zpívat Karla Gotta, tak jsme za tím slyšel jiného člověka, který nezpívá. To byla právě třeba Marta Kubišová. Pan Karel Gott nejen symbolizoval normalizační režim. On ho ztělesňoval,“ rozjel se Vodrážka.

Kocáb i však trval na svém názoru. Bez ohledu na konkrétní politický režim měl Gott specifický hlas, měl charisma a prosadil by se tak či onak, pokud by ho tedy komunisté neposlali do vězení. V takovém případě by se podle Kocába Gott jistě neprojevil.

Poté znovu zopakoval, že je ke Karlu Gottovi a jeho normalizační etapě také kritický, ale má pocit, že na tuto kritiku bude čas později. To, že státní pohřeb Karla Gotta navrhuje normalizační komunista Babiš, je podle Kocába problémem naší společnosti, která se nedokázala vyrovnat se svou komunistickou minulostí. „Naši lidé dneska pošilhávají po Rusku, po Číně a po autoritativních režimech, naše zahraniční politika je stáčena zpět, tak je to proto, že v tom naši lidé nemají jasno,“ varoval Kocáb.

Konstatoval také, že nám dnes opět vládnou komunisté, byť bývalí, ať už je to současný prezident, či premiér. Zdá se mu, že se vrací i některé normalizační rétorické figury z časů normalizace. Kocábovi se zdá logické, že bývalí komunisté adorují i dnes tzv. svého Karla Gotta.

Vodrážka byl podstatně tvrdší. Zpěvák Gott podle něj spolupracoval s komunistickým režimem podobně jako raketový vědec Wernher von Braun sloužil nacistům. „To je jedno, jestli je to pan Wernher von Braun, který sloužil Němcům a jeho střely bombardovaly Londýn, nebo je to pan Gott, který je specialistou ve své oblasti, je v jistém smyslu omezeně dobrý, ale v těch ostatních oblastech je prostě idiot,“ vypálil Vodrážka.

Gott by podle jeho názoru sloužil každému režimu, což je třeba přičíst mu k tíži.

V závěru pořadu vynadal i prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi, že nebyl dost odvážný a nevystavil komunistickým kádrům jasnou stopku.

„Pan Václav Havel nebyl odvážný. Důsledkem tý jeho neodvahy je to, s čím se dodnes potýkají nejen lidi z undergroundu, když choděj po soudech. Pan Václav Havel na radu takových bývalých komunistů, jako byl pan Zdeněk Jičínský, ponechal tu právní kontinuitu, na kterou doplácí Česká republika dodnes,“ uzavřel své ostré vystoupení Vodrážka

