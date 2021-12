Uniklo ven, co se skutečně odehrálo na schůzce Zemana s Lipavským. Co na to Fiala?

reklama

Frekvence 1 totiž uvedla s odkazem na dva zdroje obeznámené s jednáním, že prezident Miloš Zeman doporučil pirátovi Janu Lipavskému, aby se vzdal kandidatury na post ministra zahraničí. Uvedl to server ČTK, a to s odkazem na dva zdroje obeznámené s jednáním. „Takovou informaci nemáme, proto se v tuto chvíli nemám k čemu vyjádřit,“ napsal ČTK mluvčí ODS Václav Smolka na žádost o komentář designovaného premiéra Petra Fialy (ODS). Informaci Frekvence 1 nechtěl komentovat ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Lipavský po jednání s prezidentem uvedl, že rozhodující je Ústava ČR a ta prezidentovi nedává žádné právo veta u kandidátů do vlády. „Jmenování probíhá na bázi premiér – prezident a tam si myslím, že je potřeba se o tom dál bavit,“ odvětil Lipavský na dotaz, zda mu prezident Miloš Zeman řekl, že s ním má výhrady. „Já přece nemohu mluvit za pana prezidenta,“ dodal podle serveru iDnes.cz a pokračoval, že je pro něho klíčové budování konsensu v zahraniční politice s klíčovými aktéry české zahraniční politiky, otázky ekonomické a otázky prosperity. Zeman již dříve uvedl Petrovi Fialovi, že právě s jedním kandidátem do vlády má problém. Spekulovalo se právě o Lipavském. Ten ale konkrétně nepotvrdil, že mu prezident řekl, že se jedná o něho.

Náplní jednání pak byly otázky české zahraniční politiky a priority budoucí vlády. „Základní priority jsou uvedeny v koaliční smlouvy. Jmenování vlády nejsem kompetentní odpovědět, je to věc Ústavy ČR,“ řekl na tiskové konferenci po jednání s prezidentem. „Já jsem představil konkrétní kroky, které se váží k zahraniční politice. Nemyslím si, že tisková konference je to místo, kde by se to mělo probírat,“ řekl dále před novináři a odkázal k programovému prohlášení. Po dnešním jednání také připustil rozdílné názory na některé záležitosti. Podle něj to ale není důvod pro nejmenování vlády.

Šéf lidovců Marian Jurečka v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Řeč prý dnes přišla i na Izrael a možnou otázku přesunu ambasády do Jeruzaléma. Zemanovi vadí, že Piráti zastávají v případě izraelsko-palestinského konfliktu méně jednoznačný postoj. Prezident dává dlouhodobě najevo své proizraelské názory a požaduje, aby se české velvyslanectví v Izraeli přestěhovalo z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Vnímám Izrael jako důležitého partnera pro Českou republiku. Přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma je třeba náležitě zvážit a nelze to dělat ukvapeně. Mělo by to být výsledkem mírového procesu,“ řekl k dané otázce Lipavský. Kandidát na ministra také již dříve avizoval, že je potřeba revize vztahů s Ruskem a Čínou. Podle něj je zásadní usilovat o normalizaci vztahů.

Další rekapitulaci aktů kanidáta na ministra pak přinesl server iDnes.cz. „Lipavský například požadoval odebrání diplomatického pasu prezidentovu poradci Martinu Nejedlému a v minulém volebním období Sněmovny byl jedním z autorů pozměňovacích návrhů k takzvanému lex Dukovany, který uzákonil vyřazení ruských a čínských firem z tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech,“ vyjmenovává dále server.

Odpoledne na schůzku se Zemanem přijede ještě kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Jednání odstartovalo v 15 hodin.

