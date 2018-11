Uprchlíky nechceme, promluvila silná většina Čechů

Vstřícnost k uprchlíkům podle průzkumu deklaruje zhruba 24 procent lidí. Podle nich by Česko mělo migranty přijmout do doby, než se budou moci vrátit do země svého původu. Jen dvě procenta lidí by pak migrantům umožnilo v Česku zůstat.

Původní text ZDE

Postoje k uprchlíkům gradují do negace od roku 2015. Tehdy proti nim bylo 50 procent Čechů, v lednu 2016 pak 65 procent, v dubnu letošního roku 69 procent.

Více otevření vůči migrantům jsou pak dle průzkumu lidé s vyšším vzděláním i lidé hlásící se k pravici. Ti, co důvěřují prezidentovi a nedůvěřují vládě, pak stojí na druhé straně barikády. Hned 82 procent lidí pak vnímá uprchlíky jako bezpečnostní hrozbu pro Evropu, 72 procent lidí pak vnímá migranty jako hrozbu pro Česko.