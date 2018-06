Ušetříme miliardy, plánoval ministr Ťok při rozhodování o mýtu. Jenže to asi bude úplně jinak

13. 6. 2018 17:01

Vidina levného vítěze mýtného tendru, který podle ministra Ťoka státu ušetří miliardy, se vytrácí. Pokud bude stát provozovat svůj mýtný systém sám, proti vítězné nabídce SkyTollu ušetří miliardy. Minimálně dvě miliardy korun za deset let. To je úspora, které se podaří dosáhnout, pokud stát převezme provozování mýta do svých rukou.